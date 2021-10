Luis Cavalli buscará ser Intendente en 2023

De acuerdo a un comunicado difundido en las últimas horas, Luis Cavalli, referente de la Asociación de Usuarios Nueva Energía, Lista Verde expresó su decisión de retirarse del espacio para pasar al ámbito político partidario: “Me retiro de la misma, para pasar al terreno político partidario”.

En este informe, Cavali explicó que dejará el espacio para comenzar a trabajar en un proyecto político partidario dentro del peronismo. Según especificó el referente, pasadas las elecciones legislativas comenzará a trabajar en una iniciativa que viene proyectando hace dos años y a la cual le dio el nombre de “Plan Estratégico para Olavarría”.

Comunicado completo:

Con la satisfacción de haber contribuido a la construcción de una organización, la Asociación de Usuarios Nueva Energía, Lista Verde, me retiro de la misma, para pasar al terreno político partidario.

Esta actitud es coherente con lo que predicamos como uno de los principios fundacionales de la asociación, que es no mezclar el cooperativismo con lo partidario. La Lista Verde Nueva Energía ya se desarrolla sola más allá de las personas que la componen, porque expresa y sintetiza el anhelo de una gran mayoría de gente que quiere sacar a Coopelectric de la ruina económica a la que la han llevado, mientras la usaron para su beneficio personal. Ya mostraron lo qué son y quiénes son.

No importa que ahora los que conducen Coopelectric hace treinta años incorporen al jet set dirigencial de Olavarría, o a estrellas y personajes rutilantes de todo pelaje. Cuando se realicen elecciones sin artimañas inmorales y manejos ilegales, con democracia plena y libre, la gente los va a pasar por arriba. La marea verde de la gente, se los va a llevar puestos. Mussolini tenía a todas las corporaciones incorporadas en su gobierno y la gente los repudió y el Duce terminó colgado en una plaza.

A Nueva Energía le puse mente, cuerpo y corazón, que ahora le voy a poner a la Ciudad, en el terreno político partidario, desde el Peronismo. Coherente con lo que predicamos sobre la incompatibilidad de intereses entre lo partidario y la cooperativa, me alejo para no impregnar a la Lista Verde con mi accionar partidario.

Luego de pasadas estas elecciones legislativas vienen dos años para que los olavarrienses decidan en el 2023 qué Olavarría quieren y quién sea el Intendente que la lleve a cabo. Hace años vengo trabajando en un Plan Estratégico para Olavarría de cuatro años, con un Plan de Alivio Económico Inmediato, para beneficio de los hogares, comercios e industrias en los seis primeros meses de gobierno.

Una propuesta concreta que voy a ofrecer como alternativa a los olavarrienses para que puedan dejar de votar esperanzas irrealizables, promesas que nunca se cumplen, sueños que no existen, o la política de no hacer nada para que todo siga igual. Un Plan de inmediato plazo y uno de largo plazo, para tener la posibilidad de votar realidades y que se hagan efectivas en lo inmediato, con un proyecto de Ciudad para el futuro. Porque el que no tiene un horizonte no sabe a dónde ir, y el que no sabe a dónde ir no llega a ningún lado