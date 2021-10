Axel Kicillof: “Vamos a cuidar el bolsillo de la gente”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo una reunión con el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, e intendentes de la zona metropolitana con el objeto de coordinar medidas destinadas a garantizar el cumplimiento de la fijación temporal de precios máximos establecida por el Gobierno Nacional sobre los productos de consumo masivo.

Tras el encuentro, en declaraciones a Radio Provincia, el Gobernador cuestionó la actitud de la oposición por “criticar todo, todo el tiempo”. Indicó que “todo lo que hace el gobierno está mal y siempre hay motivos para que salga mal. No sé si no identifican la situación por la que estamos pasando, estamos saliendo de una catástrofe sanitaria con mucho sacrificio de la gente, habría que tratar de ayudarla”.

En este marco , Kicillof afirmó que, con la vacuna “primero dijeron que era veneno, después que las segundas dosis no iban a llegar y que los chicos no se iban a vacunar. Critican todo el tiempo, hay que darle un respiro a la sociedad”.

Además remarcó que “cuidar el bolsillo de la gente también es una medida de cuidado”, pero para la oposición “todo está mal y creo que por un voto son capaces de decir cualquier cosa”.

Consultado sobre si tiene expectativas de cambiar el resultado de las PASO, el mandatario bonaerense aseveró que “lo de nosotros no es dar vuelta una elección, sino dar vuelta una situación económica y social compleja. Todos nuestros esfuerzos se enfocan en revertir esta situación. Vimos que a la oposición el diálogo no le gusta y están más cómodos con la crítica permanente”.

Kicillof sostuvo que “para colaborar como siempre y acatar las decisiones nacionales, convocamos a los intendentes porque hay una preocupación grande por la suba de los precios”.

“Hay mucha anarquía de precios, es lo que se observa y nosotros nos ponemos a disposición para acompañar las medidas”, reiteró.

Además, aclaró que en esta primera instancia “invitamos a todos los intendentes del conurbano, pero lo haremos luego con los del interior, opositores y oficialistas porque el problema se da en toda la Provincia. Ahora que hay una reactivación es importante que se de un ordenamiento” de los precios.

Kicillof destacó que “el dólar oficial y las tarifas están estables, los principales costos de la economía lo están, no puede haber aumentos por las dudas. Si sumamos la pandemia y el macrismo son seis años de muchas privaciones y sufrimiento”.

Finalmente expresó que “no puede ser que a los frutos de tanto esfuerzo y la reconstitución del mercado interno se los apropien pequeños sectores”, enfatizó el Gobernador. Añadió que “han bajado los casos, se pueden hacer actividades que antes no se podían, pero no puede ser que haya una anarquía de precios, me parece que el ordenamiento que propone el Estado tiene que ver con que necesitamos que los frutos del esfuerzo sean para todos”.