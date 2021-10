Infoeme | deportes | Básquet Local - 21 de Octubre de 2021 | 00:11

El Final Four inició con triunfo de Racing Blanco Racing Blanco estiró su invicto en el Torneo Oficial de la Asociación de Básquet de Olavarría y en el inicio del Final Four no tuvo complicaciones para vencer a Ferro.

Fotos: Andrés Arouxet En el Parque Olavarría dio inicio el Final Four y Racing Blanco sumó una nueva victoria, para seguir sin conocer la derrota en la competencia doméstica. El "Chaira" venció 95 a 63 a Ferro en el partido que abrió la definición del Torneo Oficial. Tomás Pietrafesa fue el goleador del partido con 31 puntos. Poco parejo fue el encuentro, desde el salto inicial hasta la chicharra los dirigidos por Matías Orlando fueron los dominadores, encontraron goleo en casi la totalidad de sus jugadores y su quinteto titular descansó más de lo que jugó a pesar de marcar gran cantidad de los puntos. Por el lado del "Carbonero", Tomás Pietrafesa se hizo cargo de las ofensivas pero no encontró un compañero para emparejar las acciones que desde el primer periodo, con más de una veintena de puntos de distancia, estuvo definida. La competencia continuará para Racing Blanco enfrentando al perdedor del cruce entre Pueblo Nuevo Blanco y Racing Azul y los guiados por Mauricio Beltramella lo harán con el ganador. Síntesis Racing Blanco – Ferro: Estadio: Parque Olavarría Árbitros: Domínguez, M., Maiola, E. y Maiola, R. Racing Blanco (95): Lorenzo (8), Weisbeck (21), Yaben (9), Lardapide (17), Delgado (22) -FI- Melo (0), Váazquez (0), Dupín, S. (1), Leal (1), Álvarez (4), D´Alessio (7), Alonso (5). DT- Matías Orlando Ferro (63): Pietrafesa (31), Dupín, F. (4), Menon (9), Rodríguez Pane (3), Alonso (2) -FI- Pérez (2), Ripoll (3), Pereyra (0), Ramírez (8), Masson (1). DT- Mauricio Beltramella Parciales: 28 – 13; 53 – 23; 72 – 50 y 95 – 63.