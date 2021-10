Pro.Cre.Ar: “Hace 16 años alquilamos, siempre fue un sueño tener algo nuestro”

Familias olavarrienses se acercaron a las instalaciones del Centro Empleados de Comercio de Olavarría (CECO) para recibir una línea de crédito de “Pro.Cre.Ar”, tras haber sido adjudicadas para construir su “Casa Propia”.

En una tarde donde las emociones fueron protagonistas, casi una veintena de familias recibieron su crédito para la construcción de la “Casa Propia” a través del programa Pro.Cre.Ar. En el marco de esta ceremonia, Jimena Benegas relató su experiencia y compartió: “Hace 10 años alquilamos, nunca habíamos tenido esta posibilidad y no nos imaginamos que iba a ser tan rápido, es un sueño hecho realidad”.

Jimena recordó que se anotó en noviembre del año pasado: “Cuando vi la página cargue mis datos y dije ‘no creo que quede’ porque siempre me anote en todo y nunca salí sorteada”. Pero el sueño se hizo realidad “cuando vi mi nombre no lo podía creer”.

Marina, Néstor y Mia, son una familia de tres. Ellos se anotaron en agosto porque hace 10 años que alquilan y nunca habían tenido esta posibilidad de acceder a un crédito para construir su casa. “No nos imaginamos que iba a ser tan rápido, es un sueño hecho realidad”, expresó Marina muy emocionada.

“Cuando me llamaron no lo podía creer, pasaron menos de dos meses entre que me anote y me llamaron, una maravilla”, contó la mujer, mientras que su esposo manifestó: “Gracias a dios todo llega y estamos re felices”.