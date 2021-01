Carlos Battigelli: “No soy un jugador que llegue mucho al gol, por eso me da confianza”

El volante del “furgón” que convirtió el tercer gol el pasado martes, dialogó con Infoeme.

“Hacer un gol es especial porque no soy un jugador que llegue mucho al gol y en lo personal me sirve para sumar confianza aunque no sirvió para mucho al equipo porque no nos alcanzó” comenzó diciendo el joven olavarriense minutos después de llegar a Olavarría donde pasará sus semanas de descanso.

Battigelli contó que la conversión del 3 a 3 final con Argentino llegó “tras un centro de Joan Gaona y que anticipo en el vértice del área. Tuve la suerte de que la pelota entró en el segundo palo”.

Sin chances de clasificación al octogonal final y tras un partido repleto de goles, el olavarriense realizó un balance de la reanudación del Torneo que ubicó a UAI Urquiza en una de las Zona Reválidas: “Dependíamos de un resultado para jugar la Zona Campeonato que no se dio y en la Reválida hicimos lo que estaba a nuestro alcance y no nos alcanzó”.

“Este mini-torneo tiene un balance positivo. Terminamos jugando la mayoría pibes y ningún equipo nos pasó por arriba” dijo el volante del “furgón y agregó: “Quizá el partido que perdimos con Los Andes fue donde nos superaron, a los demás le impusimos el juego y merecimos en alguno un resultado a favor, pero bueno en el fútbol pasa que jugas bien y no ganas”.

“Desde que arranca un torneo hasta su fin vamos con la idea de pelear”

Con varias semanas de descanso antes de volver a Capital Federal para pensar en una nueva temporada en la Primera B, Battigelli comparó este formato corto post-pandemia con el tradicional torneo largo: “El torneo largo te da más chances de recuperarte y enfrentarte a más rivales, con este formato perdimos un solo partido y nos quedamos afuera”.