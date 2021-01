Corrupción: Fernández rechazó indultos a ex funcionarios condenados

“El indulto para mí es una rémora monárquica que quedó en la Constitución", aseguró el presidente, Alberto Fernández, durante una entrevista radial con Radio Con Vos al ser consultado por una eventual intervención suya en los casos de corrupción que aún están en trámite en la Justicia e involucran a ex funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner.

"El indulto era un derecho que tenían los reyes de perdonar a quien había sido condenado y en esos términos se transfirió a la Constitución, que impone algunas limitaciones. El Presidente puede indultar a los que han sido condenados, por lo tal no borra la condena. Si quieren indultar gente que está procesada, no existe ese instituto, eso es una amnistía y depende del Congreso, no depende de mí. Para que haya indulto, tiene que haber alguien condenado”, insistió el Jefe de Estado a la hora de responderle a quienes días atrás le pidieron que tome cartas en el asunto. “Yo a la palabra le asigno un valor central y yo hice campaña diciendo que los jubilados no iban a pagar más los remedios y lo cumplí, prometí la ley de interrupción voluntaria del embarazo y lo cumplí, y dije que no iba a dictar indultos y lo voy a cumplir”, sentenció.

Durante la administración de Cambiemos algunos de los dirigentes identificados con el kirchnerismo que fueron condenados por diversos delitos son Amado Boudou, Luis D’Elía, Julio López, Guillermo Moreno, Ricardo Jaime y Milagro Sala.

Sin embargo, a pesar de que afirmó que no indultará a ex funcionarios y marcó una diferencia con respecto a quienes se encuentran procesados en causas penales, Fernández criticó el rol que mantuvo la Justicia durante la administración de Cambiemos. De acuerdo con el primer mandatario, los procesos que se iniciaron durante el gobierno de Mauricio Macri “están colmados de irregularidades”. “Yo lo que pido es que la Justicia revise lo que pasó en estos cuatro años porque hay cosas que no están bien”, completó.