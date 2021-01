Alerta meteorológico por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas fuertes para la tarde de este martes.

El alerta, que se extiende a las zonas de Laprida, Olavarría y General La Madrid, pronostica que el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas fuertes con valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros.

Según se informó desde el servicio, estos valores podrían llegar a ser superados, principalmente en precipitaciones intensas dadas en cortos períodos en forma localizada.

Estos fenómenos pueden estar acompañados por ráfagas de viento, ocasional caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

Respecto a la temperatura, para este martes se espera una mínima de 17 y una máxima de 24 grados centígrados.

Para este tipo de alertas, desde el Servicio Meteorológico aconsejan no sacar la basura, retirar los objetos que impidan que el agua escurra, evitar las actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer cerca de lagunas o piletas.