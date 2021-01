“Juani” Barbieri: “Arrancar el año con goles es una alegría”

Luego de despedirse de la competencia por no lograr la clasificación al octogonal final, Juan Ignacio Barbieri dialogó con un medio partidario e hizo un balance de los cotejos donde CADU no pudo conocer la victoria y lo que significó reencontrarse con el gol.

“En lo personal arrancar el año con una alegría es muy lindo y me da confianza en lo que viene” dijo el jugador surgido en Ferro pero fue crítico al no lograr los objetivos: “En lo grupal no nos quedamos conformes con el torneo que hicimos, queríamos arrancar el año con una victoria”.

El futbolista en dialogó con Sentimiento Celeste recordó los goles en la igualdad 2 a 2 frente a San Miguel: “El primer fue al minuto, le tiran la pelota larga a Santi Rivas y me puso la pelota en la cabeza, le gané la espalda al central y el segundo vino de un tiro libre, pierdo la marca y la puse al palo”.

Confirmando una obviedad que el delantero debe hacer goles, el joven sostuvo “no se me venían dando por las lesiones, pero yo estaba tranquilo porque sabía que donde entraba una iban a empezar a entrar”.

“Arrancar el año con dos goles es muy lindo, pero no me conformo”

Pensando en las vacaciones que tendrá por delante, el olavarriense agradeció a su familia por ser un apoyo constante y “por eso les dedico los goles” pero no se relajó y ya piensa en lo que viene: “Después de descansar hay que hacer una buena pretemporada y armar un buen plantel para pelear por cosas grandes”.

Fuente y Foto: Sentimiento Celeste

Video: Sentimiento Celeste // TyC Sports