Navarro: “Olavarría demostró una vez más que es muy solidaria”

El pasado domingo en el parque Helios Eseverri se llevó a cabo -y con rotundo éxito- la maratón solidaria organizada por Jonathan Navarro y una vez logrado el objetivo, el ultramaratonista local dialogó con la prensa.

“Estoy muy emocionado, la gente se acercó a dar su regalo y eso a mí me daba muchas ganas de seguir corriendo y lo disfruté muchísimo” comenzó diciendo el deportista para después asegurar que “el objetivo está más que cumplido, hemos superado las expectativas”.

El papá de Juana y Lía sostuvo que durante los momentos previos reinó la incertidumbre porque “al ser la primera vez no sabía cómo iba a salir, pero salió un evento muy lindo con el acompañamiento de cinco personas que fueron invitadas”.

Fernando Martín, Héctor Grunewald, Pablo Garay y Ramiro Ferreyra fueron los invitados que también corrieron las 6 horas en el circuito de 400 metros, pero tras lograr el objetivo, Navarro no se olvidó de “Carlos Belisle que es un amigo que siempre me ayuda y hoy no pudo estar por el fallecimiento de su papá, pero lo sentí presente”.

“Trate de ir saludando a la gente que se acercó y de no parar en ningún momento para que puedan ver lo que a uno lo apasiona”

Pensando en lo que será la entrega de los juguetes y el sorteo de una bicicleta, el organizador y protagonista confirmó que la entrega ser realizará el próximo martes y agradeció a todos los olavarrienses por acercarse a colaborar.

“Es el barrio donde nací, donde están mis amigos y mi familia y a pesar de que yo ya no esté en el barrio, me llena de orgullo saber que logré lo que vine a buscar” dijo Navarro que agregó: “me emociona saber que los niños se van a despertar con su juguete porque Olavarría demuestra una vez más que es muy solidaria”.

Jonathan Navarro que finalizó la prueba superando su marca personal de 63 kilómetros sostuvo: “No es fácil correr 6 horas, hice 65,400 kilómetros que demuestran la concentración que yo tenía para el evento” y además destacó que sin miras en competencias futuras por la situación sanitaria actual “no hice un entrenamiento para superar una marca y si bien no es oficial en lo personal me deja muy confiado para lo que se viene”.