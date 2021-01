Operaron a Mateo, el adolescente que vendía panqueques para pagar su intervención

El joven olavarriense que vendía panqueques para costear los gastos de una operación logró ser intervenido en CABA y se recupera favorablemente.

A principios de noviembre Infoeme dio a conocer la historia de Mateo, un adolescente que vendía panqueques para pagar su operación. Finalmente, y luego de varias postergaciones, fue operado exitosamente el 22 de diciembre y se encuentra en proceso de recuperación para volver a su vida normal. “Me siento mucho mejor que antes”, contó.

Mateo fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital de Clínicas en la Ciudad de Buenos Aires. El adolescente de 16 años tenía un pólipo que le afectaba las vías respiratorias. A casi un mes de su operación, le queda una visita más al médico y ya tendría el alta. “Estoy en recuperación con unos puff para que cicatrice todo lo que me sacaron de la nariz. Por ahora, no puedo hacer lo que normalmente hacía”, indicó.

Además de contar las buenas noticias, se comunicó con este medio para dar las gracias a todos los que fueron parte de esta historia con final feliz. “Quiero agradecer a la gente que me compró panqueques y a la que me donó mercadería para poder cocinar. También a la obra social, porque gracias a ellos pude viajar. Me cubrieron el hotel y el remis de ida y vuelta”.

Mientras se recupera, el adolescente continúa con la venta de los panqueques. Tiene algunos clientes fijos y siempre se suman nuevos. De esta manera, puede colaborar en su hogar, en el que vive junto a su mamá y sus tres hermanas. “Sigo con la venta de panqueques para ayudar a mi mamá que está sin laburo”.

Quienes quieran colaborar con Mateo se pueden comunicar al 2284-503213.