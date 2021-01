Con las luces artificiales ya encendidas en el Buglione Martinese, dejaron sus impresiones los protagonistas de la derrota de Racing ante Liniers por la segunda fecha del Torneo Regional Amateur.

El DT Francisco Russo y el capitán Roberto Tucker dialogaron con la prensa una vez consumada la primera derrota dentro de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Amateur.

“Racing había empezado bien, después abusamos del pelotazo, nos apuramos un poco y la expulsión de Curuchet nos cambió el eje, pero es para rescatar la actitud del equipo en el segundo tiempo” sostuvo “Fatiga” en la puerta del vestuario “chaira” varios minutos después de que finalizara el cotejo con triunfo por 2 a 0 de Liniers.

El Director Técnico local culminó que “nos queda un sabor amargo, pero jugamos contra un gran rival con jugadores de mucha experiencia”.

En la misma línea opinó uno de los emblemas del equipo olavarriense: “El partido fue malo por el resultado y por el juego, por la expulsión. No hicimos bien las cosas y tuvimos lo que merecimos”.

"Después del gol y la expulsión todo se hizo mucho más difícil, contra un equipo que juega bien”

El defensor confirmó que no fue un buen partido donde nuevamente sufrieron goles de pelota parada y “jugamos mal, hicimos mal las cosas y por eso perdimos ante un rival que juega bien".

Pensando en lo que viene, el capitán sostuvo que “hay que resaltar el sacrificio que hicieron todos, pero no nos alcanzó, no estuvimos a la altura y por eso tenemos que ir a Bahía Blanca y ganar los tres puntos. Si lo conseguimos, podemos llegar a la segunda parte en la pelea; si no lo hacemos todo se hará muy difícil, es la realidad".