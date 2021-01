“Invasión” de mosquitos y alerta por dengue 

Después de que varios vecinos reportaran sobre una supuesta “invasión” de mosquitos durante este fin de semana, y en el mismo día en que el gobierno de Laprida comience el proceso de fumigación en su área, desde Bromatología anunciaron que los mosquitos presentes en nuestra ciudad “no representan ningún peligro” y que, por lo menos por el momento, la fumigación “está contraindicada”.

“No se recomienda, tiene muchos contras la fumigación, principalmente el hecho de que si uno fumiga frecuentemente es muy probable que los mosquitos desarrollen resistencia a las drogas que usamos y eso significaría un gran problema, ya que el día en que aparezca un caso sospechoso de dengue no tendríamos con qué combatirlo”, explicó Andrés Castro, Director de Bromatología, quien, ante los reportes de los vecinos sobre una supuesta “invasión” de mosquitos, aprovechó para hacer hincapié en los efectos adversos de la fumigación.

“Cuando pasa mucho tiempo en que no hay mosquitos, porque no se dan las condiciones, hay un cúmulo de huevos que empiezan a estar listos para nacer, entonces, cuando se dan muchos días con las condiciones aptas, nacen muchos juntos, es algo esperable que se sabía que iba a pasar en cualquier momento”, contó Castro sobre la gran cantidad de estos insectos registrada en estos últimos días, que, según el profesional, no representan ningún riesgo para la salud.

“Si sigue el tema de la humedad, si sigue lloviendo, pueden perdurar, pero los mosquitos que hay ahora, que son del genero Culex, no representan ningún peligro, son molestos, obviamente, pero no peligrosos, lamentablemente vivimos en una zona donde hay mosquitos y hay que adaptarse, son parte de nuestra fauna, es lo mismo que pasa con las víboras o los murciélagos”, señaló Castro, cuya verdadera preocupación es estar alerta a la posible aparición del Aedes, el mosquito que sí puede ser trasmisor del dengue.

“Ya tenemos alertada a la empresa de fumigación para cuando haya casos sospechosos, porque las condiciones están dadas y puede darse en cualquier momento, y es ahí realmente cuando queremos que el producto sea efectivo”.

“Nosotros hacemos los bloqueos, que es cuando hay un caso sospechoso y fumigamos para matar a todos los mosquitos que estén en la zona cercana a la que está la persona sospechosa, para que no haya posibilidades de transmisión de la enfermedad”

La mejor manera de combatir esta posibilidad, según Castro, es la prevención, razón por la cual tanto desde el Municipio como de Bromatología llevan adelante que se la campaña de prevención y concientización sobre el dengue -vigente durante el verano y otoño 2020/2021-, que tiene como objetivo “informar y sensibilizar a la población respecto a la importancia de prevenir esta enfermedad”.

Como en cada oportunidad, se señaló que la comunidad debe evitar tener recipientes contenedores de agua que sirvan de criadero de las larvas, por lo que se aconseja dar vuelta los recipientes que se tengan en los patios, tapar aquellos contenedores de agua, limpiar con frecuencia bebederos de animales, cambiar el agua de los floreros y también “es muy importante revisar las canaletas y las rejillas de desagote de los patios.

Desde la campaña también se hace hincapié en que el mosquito en cuestión “elige los lugares al reparo del sol y del viento, especialmente recipientes oscuros, y por eso tenemos que eliminar todos los potenciales contenedores de agua que sirvan como criadero, ya que el mosquito tiene en su ciclo una etapa acuática”.

Por último, desde Bromatología señalaron que “ante la aparición de síntomas compatibles con dengue (fiebre por encima de 38º, dolor de cabeza -especialmente en zona retroocular o frontal baja-, dolores musculares y articulares, sangrado de nariz o presencia de “manchitas” en la piel o encías), no se recomienda automedicarse y se debe consultar con el médico de cabecera”.