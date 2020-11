Invasión de mosquitos: “Son muy molestos pero no son peligrosos”

Tras una invasión de mosquitos en diferentes zonas de la ciudad, el director de Bromatología, Andrés Castro, dijo que “son muy molestos pero no son peligrosos”.

“Hay una gran presencia de mosquitos, hemos estado mirando de qué tipo son los que se han presentado e identificamos que la mayoría son del género Culex, que es el género más común en esta zona y no representan ningún riesgo para la salud, es molesto, muy molesto la verdad, pero no implica ningún riesgo”, afirmó Castro. Y remarcó la importancia de poder identificar las diferencias entre los mosquitos de esta clase y los de la Aedes Aegypti, que son los que pueden transmitir el dengue.

“El Culex, el que tenemos acá, es más rústico, se adaptan a lo que es el agua en el cordón cuneta, en los canales, en el arroyo, se adapta a un montón de situaciones. El Aedes, en cambio, que es el potencial transmisor del dengue, es un poco más sensible y un poco más exigente en cuanto el lugar en donde desarrollarse. Por ahora no hemos detectado Aedes, necesita un poco más de temperatura y un poco más de humedad”, manifestó el director de Bromatología.

Remarcó que los mosquitos que se pueden encontrar en Olavarría no representan ningún peligro para la salud y que el principal inconveniente que generan es la incomodidad -principalmente en espacios al aire libre-.

Además, Castro habló sobre los pedidos de muchos vecinos de que se realizara una fumigación. “Lo que es importante destacar es que, aunque la gente la pida, para esto casos no está indicada la fumigación, no se recomienda, no es que uno no lo hace porque no quiere hacerlo, tiene muchas contras la fumigación, entre ellas que mata solamente al mosquito que está hoy, no tiene efecto residual. Por lo tanto yo fumigo hoy, mato los del momento, mañana nacen nuevos y ya no tiene efecto. Para que tenga efecto en realidad tendríamos que estar fumigando cada dos o tres días, y eso representa otros problemas, por un lado, que genera contaminación ambiental, y por otro, que mata a un montón de otras especies de insectos, y eso altera el ecosistema", explicó.

"Otro problema, mucho más importante, teniendo en cuenta lo que es la salud pública, es que si uno fumiga muchas veces es muy probable que a corto plazo los mosquitos desarrollen resistencia a las drogas que usamos y eso generaría un problema grandísimo. El día que lo tengamos que usar porque está indicado, que es cuando aparece un caso sospechoso de dengue, no vamos a tener la herramienta para frenarlos. Nosotros hacemos los bloqueos de dengue, que es cuando hay un caso sospechoso y fumigamos para matar a todos los mosquitos que estén en la zona cercana a la que este la persona sospechosa, para que no haya posibilidades de transmisión de la enfermedad. Entonces ahí necesitamos que el producto sea eficiente, y si no es efectivo estaríamos en un problemón”, agregó.

“Los mosquitos que tenemos hoy son muy molestos, pero no son peligrosos. Hay muchos porque eclosionaron muchas larvas al mismo tiempo, se dieron las condiciones climáticas para que aparezcan muchos de golpe. El tema nos da pie de hablar sobre el dengue y enfatizar en la prevención, y esa prevención tiene que ver con la responsabilidad individual. Se podría llegar a combatir muy fácilmente si cada uno en nuestros domicilios evitamos tener los criaderos del Aedes, tener tapados los contenedores de agua, cambiar el agua de los floreros y demás, son cosas simples que ayudan muchísimo a combatir a este insecto”, afirmó el director de Bromatología.

“El cambio climático a nivel mundial hizo que aumente la temperatura media en todos lados, entonces los mosquitos y otros insectos se van extendiendo más, y además la globalización, que ha hecho que se muevan tantas cosas de una lado para el otro, paquetes, sustancias y demás, ha influido muchísimo también. Adentro de un contenedor puede venir un mosquito, o una hembra gestante que ponga huevos y desarrolle larvas. Es muy probable que haya llegado de esta manera, porque el Aedes es un mosquito que no vuela mucho, entonces la única manera que se haya extendido es esa”, concluyó Castro.