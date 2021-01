Los equipos de los tres olavarrienses quedaron eliminados del Torneo Federal A

Este domingo inició una nueva instancia del Torneo Federal A, pero los equipos que cuentan con olavarrienses en su planteles fueron eliminados.

En Chaco, Sansinena -sin Agustín Osinaga- cayó 2 a 0 ante Chaco For Ever y se despidió de la competencia. Los goles para el ganador fueron de Julio Cesar Cáceres de penal a los 37 del primer tiempo y a los 46´ del complemento. Fueron expulsados Hernán Sosa y Emanuel Tamalet en el “tripero” y Humberto Vega en Chaco For Ever.

En el Juan Gilberto Funes, Juventud Unida Universitario -sin Leonardo Vitale- recibió a Deportivo Madryn y fue empate 1 a 1 al finalizar los 90 minutos reglamentarios y triunfo visitante desde los penales por 5 a 4. Los goles del cotejo fueron de Hernán González para el puntano a los 24 minutos de la segunda parte y de Fabio Giménez para el “aurinegro”.

Por último, en un verdadero partidazo, Olimpo y Sportivo Las Parejas igualaron 3 a 3 y desde el punto de penal fue la visita que se impuso por 5 a 4. Los goles para el equipo de Bahía Blanca fueron de Braian Guille en dos oportunidades, a los 12 minutos de tiro libre y a los 20´ de cabeza y de Martín Ferreyra a los 23´ del segundo tiempo; mientras que para Sportivo Las Parejas marcaron Santiago Gutiérrez al minuto de juego, Daniel Salvatierra a los 16´ y Maximiliano Bocchietti a los 10 de la segunda parte.

A Cuartos de Final del Reducido del Torneo Federal A avanzaron Sarmiento de Resistencia, Deportivo Madryn, Douglas Haig de Pergamino, Deportivo Maipú de Mendoza y Sportivo Belgrano.