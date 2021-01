Un estudio reveló qué vacuna generó inmunidad más duradera

Mientras la carrera para ponerle fin al COVID-19 con distintas vacunas que llevan adelante todos los países y destacados laboratorios del mundo avanza día a día y parece extender su meta de llegada, el laboratorio Johnson & Johnson parece tener una noticia más que positiva para el mundo de la salud.

Según un informe de seguridad preliminar, la vacuna que está desarrollando la empresa estadounidense y que aún se encuentra en fase de prueba generó una respuesta inmune duradera. Es decir que este suero, que a diferencia de los otros que ya se aplican en todo el mundo requiere de sólo una dosis, cuando se lo compara con los resultados de las dos dosis de los laboratorios rivales, la respuesta al tratamiento de la vacuna de Johnson & Johnson se ubica dentro del mismo rango.

De acuerdo con los datos del estudio que permite predecir cómo se desempeñará la vacuna cuando comience su distribución y posterior aplicación, más de 90% de los participantes desarrollaron proteínas inmunes, llamadas anticuerpos neutralizantes, dentro de los 29 días posteriores a vacunarse. Además, todos los participantes desarrollaron estos anticuerpos en los 57 días posteriores.

La compañía norteamericana, que está cada vez más cerca de solicitar la aprobación a los reguladores estadounidenses, afirmó que la respuesta inmune se mantuvo durante los 71 días que duró el ensayo por lo que es posible afirmar, siempre desde la óptica de Johnson & Johnson que la vacuna de una sola dosis genera más anticuerpos neutralizantes que una dosis única de otras de las vacunas contra el covid-19, que requieren regímenes de dos dosis.

En caso de que esta vacuna en el mundo real tenga los mismos efectos que durante este estudio preliminar, podría facilitar mucho las campañas de vacunación masiva. Por el momento, la empresa espera conocer en febrero los datos definitivos de eficacia obtenidos en el estudio de fase final, lo que podría conducir a una autorización regulatoria para marzo.

El informe fue publicado en el New England Journal of Medicine y mostró que la vacuna fue bien tolerada entre toda la gama de participantes del estudio. Según dicha publicación, no hubo diferencias en la respuesta inmune entre los participantes más jóvenes y los ancianos, lo que es importante dado que las poblaciones de mayor edad son más vulnerables a la enfermedad. Los efectos secundarios más frecuentes fueron fiebre, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y dolor en el lugar de la inyección.