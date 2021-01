Sustancias psicoactivas: un estudio revela que 4 de cada 10 diez personas redujeron su uso en cuarentena

A contramano de lo que algunos especialistas afirmaban con respecto al encierro y el consumo de sustancias recreativas, un estudio elaborado por Intercambios Asociación Civil con apoyo de la Dirección General de Políticas Sociales en Adicción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, reveló que el 40% de los jóvenes que habitualmente utilizan sustancias psicoactivas disminuyeron su consumo en el momento más álgido de la cuarentena.Estos datos surgen del estudio "Consumos, juventudes y pandemia: Desandando mitos para la intervención", que se propuso describir la frecuencia, modalidades de uso y sus variaciones antes y durante las diversas fases del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). En ese sentido, de acuerdo con el informe, el consumo de sustancias con fines recreativos aumentó conforme transcurrían los meses y se iban relajando las restricciones de circulación y comenzaban a permitirse las reuniones sociales.

"Hicimos este estudio porque en abril prendías la tele o abrías los diarios y los titulares decían que había aumentado el consumo en los jóvenes, pero después ibas a la nota y lo que había aumentado era el alcohol, tabaco y medicamentos psicotrópicos en el rango etario de 35/40", dijo a Télam Carolina Ahumada, una de las responsables del estudio que reveló que la marihuana y el alcohol fueron las sustancias más consumidas.

El estudio, de carácter cuanti-cualitativo, se basó en los jóvenes de 20 a 35 años. Para la recolección de los datos se utilizaron una encuesta aplicada entre 1.200 y 2.200 seguidores del Instagram del "Programa de Atención en Fiestas/ PAF!" de la asociación civil Intercambios y un cuestionario autoadministrado para entre 33 y 66 personas. En ambos casos, los encuestados fueron personas de 18 a 44 años -con predominio de 25 a 35- de CABA y en menor proporción de otros grandes centros urbanos del país, que se autoperciben como consumidores recreativos, que contestaron las mismas preguntas en cuatro momentos -abril, mayo, junio y julio/agosto-.

"Al principio, el 40% dijo que su consumo disminuyó porque no se juntaban con amigos y no iban a fiestas", dijo Ahumada. "Cuando preguntamos por qué elegían más la marihuana, contestaron que fumaban para relajarse y reducir las ansiedades que producía el aislamiento. Muchos nos decían: - 'no malviajé ni la pasé bien, pero me pegó distinto', y se asustaron porque escuchaban más el latido del corazón, que en una fiesta ni se daban cuenta. Y ese 'pegue distinto' tenía que ver con estar en la casa consumiendo sustancias", comentó la especialista.

De acuerdo con los comentarios de los expertos a cargo de la investigación, el hecho de que el 40% de los encuestados haya afirmado que disminuyó su consumo se explica en parte por estos "malos viajes y pegues distintos", pero recalcaron que no hay que dejar de tener en cuenta que existió la ausencia de espacios de socialización y las dificultades en la accesibilidad del producto. "Al principio de la pandemia se habían stockeado, pero comenzaron a quedarse sin (sustancias) y era más complicado conseguir, a excepción de la marihuana", detalló Ahumada.

El relevamiento entre seguidores de PAF! mostró que el 66% mantuvo estable su nivel de consumo en abril del 2020 mientras el 34% lo aumentó, en mayo el 40% lo redujo y el 17% dejó de utilizar sustancias, mientras que el 23% se mantuvo en niveles estables y el 19,5% lo incrementó. Pasados algunos meses y con las restricciones menos duras, para junio y julio/agosto, el porcentaje de personas que disminuyó el consumo de sustancias psicoactivas se mantuvo estable en el 30%, lo mismo que quienes utilizaron la misma cantidad que la medición anterior, pero hubo un nuevo incremento entre las personas que dejaron de utilizarlas -que pasó del 11 al 20%- y una disminución de quienes incrementaron el uso, que pasó del 29,3 al 17%.

Asimismo, el estudio mostró que mientras la sustancia más consumida (la marihuana) mostraba una "tendencia ascendente" durante todo el período pasado, del 74% al 91% entre los extremos, el segundo producto más consumido (el alcohol) se mantuvo estable "con variaciones entre el 18 y el 21%", igual que los estimulantes y el LSD, aunque "con valores sensiblemente más bajos", que oscilan entre el 3 el 5% en el primer caso y el 2 y 3% en el segundo. En ese sentido, el estudio mostró que el 20% de los encuestados reconoció que en lugar de conseguir el efecto deseado (relajarse), experimentaron sensaciones de malestar físico o psicológico a partir de dicho consumo.

