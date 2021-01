Habla una vacunada con la Sputnik V: "No dudé"

En el mismo día en que el municipio se publicó un decreto en donde se oficializa la adhesión de la ciudad a la medida de restricción horaria como una estrategia para detener el pico de contagios, Infoeme dialogó con María Martínez, una de las olavarrienses que fue vacunada contra el coronavirus con la vacuna rusa Sputnik V.

Martínez es coordinadora del Servicio de Hospital de Día, donde se realizan los tratamientos de quimioterapia, y hace 14 años que trabaja en el Hospital de Oncología “Luciano Fortabat”. Este domingo recibió una de las dosis que llegaron a Olavarría desde el gobierno provincial para inocular al personal de Salud.

“No tuve dudas, soy provacunas, aparte del gran miedo que uno tiene de llegar a contraer la enfermedad y contagiar a su familia, yo trabajo con mucha gente inmunocomprometida, pacientes que están con las defensas muy bajas y que les significaría un gran peligro contraer el virus, por eso no dudé en darme la vacuna”, contó Martínez, quien dos días atrás recibió la dosis de las manos de sus mismos compañeros de trabajo.

“El sábado y el domingo estuve vacunando, porque soy una de las vacunadoras del hospital, y después de esas dos primeras jornadas de vacunación, el domingo, los mismos compañeros que trabajan conmigo aplicando la dosis me vacunaron a mí”, afirmó la profesional de la Salud, que se mostró gratamente sorprendida por la gran aceptación que tuvo la vacunación entre sus colegas, quienes eran prioridad en la primera etapa del plan vacunatorio estipulado por la Provincia.

“Hubo una gran predisposición por parte del personal de salud a darse la vacuna, todos mis compañeros del área de Salud estaban contentos, eufóricos, porque es algo histórico. Por eso la gran mayoría pide una foto, en el momento de la vacunación y después con el certificado que acredita que uno fue vacunado. Es muy importante para nosotros, que estuvimos más de 9 meses al frente de la trinchera, poder contar con esto”.

En el marco de la charla, surge un tema que estuvo presente desde que se conoció la noticia de la creación de la vacuna: los posibles efectos adversos que, como toda droga, puede llegar a tener la Sputnik V; con respecto a esto, Martínez contó no sintió nada durante la media hora “que hay que esperar por protocolo, para ver cómo responde el cuerpo”, pero sí tuvo algunos efectos al día siguiente de recibirla.

“Al otro día me dolieron un poco las articulaciones y me sentí un poco cansada, pero no levanté fiebre ni nada, y ya al otro día estaba completamente normal, fui a trabajar y después fui a pilates. Es lo que te puede pasar con cualquier vacuna. Muchas veces, como en la mayoría de las vacunas de cualquier tipo, el lugar del pinchazo puede quedar con alguna dureza temporal o un poco afiebrado, pero tampoco me pasó eso a mí”, contó la Coordinadora del Servicio de Hospital de Día, y agregó que, por lo menos hasta el momento, ninguno de sus compañeros vacunados “tuvieron inconvenientes”.

“Para proceder a la vacunación, el protocolo estipula que tienen que juntar a cinco personas que se den la vacuna, porque los frascos son multidosis, entonces una vez que juntas esos cinco, ahí sí se puede sacar el frasco del freezer y aplicarlas”

Uno de los puntos que a Martínez parece interesarle subrayar es el de la importancia de, más allá de la implementación con el plan vacunatorio, continuar respetando cada uno de los protocolos y medidas establecidas para evitar que el número de contagios dentro de la sociedad siga creciendo. La médica aseguró que los descuidos “pueden significar un gran peligro” para mucha gente que no cuenta con las defensas inmunológicas necesarias como para sobrellevar sin problemas un posible contagio.

“Obviamente seguimos teniendo todos los mismos cuidados que antes, ateniéndonos siempre al protocolo, usando la mascarilla y los trajes especiales, porque esto no significa que no vaya a contraer la enfermedad, sino que, si llego a contraerla, voy a estar más preparada para superarla, con más anticuerpos”, señaló la Coordinadora del Servicio de Hospital de Día, quien afirma advertir “una relajación que es peligrosa”.

“Desde personas sin barbijo a otros que no respetan el distanciamiento, y eso puede tener consecuencias muy graves, porque el virus está presente”, concluyó la profesional, quien, ante la pregunta de qué le diría a una persona que todavía no está segura sobre si vacunarse o no, no duda: “Le diría que se acerquen a vacunarse, porque esto no termina acá, estamos en el peor momento, pero la vacuna es una esperanza, por eso hay que seguir cuidándonos y cuidando al otro”.