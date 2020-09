Desesperado pedido de un olavarriense con una grave enfermedad

Enrique Palacios tiene 56 años y 6 hijos. Es jubilado y en enero de este año fue diagnosticado con ELA, Esclerosis Lateral Amiotrófica. Es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las funciones físicas y los músculos y que actualmente no tiene cura. Enrique no puede caminar y apenas puede levantar los brazos.

A pesar de su situación, tiene una luz de esperanza en un tratamiento en la clínica Body Science, en Miami, Estados Unidos, que puede detener el avance de su enfermedad. En principio debería quedarse allí por 30 días y ver su evolución. Para eso debe juntar cerca de tres millones de pesos, y en caso de continuar con el tratamiento, la cifra ascendería a siete. Emocionado y entre lágrimas, a través de Infoeme pide ayuda a las empresas y los vecinos para cumplir con su sueño de vivir mejor y la posibilidad de tener una silla de ruedas eléctrica. “Todo lo que puedan donar es bienvenido porque estarán salvando una vida, o le estarán dando esperanza”, dice.

- ¿Cómo lo pueden ayudar para juntar el dinero para hacer el tratamiento?

- Es un poco complejo poder recaudar esa plata, lleva mucho tiempo. Tenía muchos eventos para hacer pero con la pandemia no pudimos hacerlo. Lo que sí hemos podido hacer hasta el momento es pedirles a los vecinos si tienen algo en su casa que ya no usen me lo pueden donar y a través de Mauricio Dentaro, que me está ayudando, lo rematamos. Quería pedir por este medio ayuda a las empresas y a las fábricas de la ciudad. Sé que están pasando un momento difícil, pero yo estoy pidiendo por mi vida.

- ¿Cómo le diagnosticaron ELA?

- Hace 2 años y medio empezó todo y la enfermedad ha sido progresiva. Después de una operación de meniscos, empecé a notar que la pierna perdía fuerza. Fue un proceso largo. Como no estaba bien, pedí una derivación a Buenos Aires, me hicieron un electromiograma y saltó que tenía un problema pero no ELA. Con el paso del tiempo fui empeorando, empecé usando bastón, después los canadienses. En CORPI no podían tratarme porque no tenía un diagnóstico. En marzo del año pasado quedé en silla de ruedas y en enero de este año me derivaron otra vez a Buenos Aires. Con una electromiografía me detectaron el ELA. En un momento pensé que podía tenerlo porque había salido lo de Caramelito (NdR: Martín Carrizo, su hermano, tiene ELA y realizó un tratamiento en los Estados Unidos). Busqué en internet y los síntomas coincidían con eso. La verdad no quería tenerlo, pero el médico me largó: “Quedate en un tu casa y esperá que en cinco años te vas a morir”. Pero yo salí a buscar mis soluciones.

- ¿Cómo es su vida actualmente?

- Es muy difícil. Mi vida es de la cama a la silla de ruedas. Lo primero que perdí fueron mis piernas, me latían los músculos. Por ahora puedo hablar. Hoy por hoy muevo mis manos, pero no las levanto. A veces no puedo ni comer. Acostarme me acuesto pero cada 45 minutos tengo que cambiar de posición porque mi cuerpo no resiste los dolores. Mi esposa se termina jodiendo los brazos y las muñecas porque soy pesado. Entre dos personas me tienen que subir a la silla de ruedas. Mi enfermedad sigue y yo no tengo libertad.

- ¿La posibilidad de hacer el tratamiento en los Estados Unidos le da esperanzas para seguir?

- Ese tratamiento está dando buenos resultados. En realidad, me dijeron que podría recuperar los músculos y la fuerza. Tuve una conferencia con ellos, en la que tuve que pagar 350 dólares y me confirmaron que estoy apto para comenzar. Cuanto mejor esté de salud, mejores resultados se esperan. Estoy esperando el milagro que me alargue la vida hasta que salga una cura.

- ¿Qué mensaje le quiere dar a la comunidad olavarriense, que es muy solidaria?

Ante todo, quiero darle las gracias a la gente que está ayudando. A todos lo que compran lo que dona la gente en lo de Mauricio Dentaro y al Rincón de la Patria de Colonia San Miguel, que me ayuda mucho.

Cómo colaborar

Para donar pueden hacerlo:

Cbu: 3890056140000081603378

Mercado pago

Por correo electrónico: enriquepalacios263@gmail.com

Dirección: Berutti 3876.

Teléfono Enrique Palacios: 2284221343.