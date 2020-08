La mamá de una niña paciente oncológica denunció maltratos de un funcionario 

En el marco de sus pedidos para conseguir una alojamiento cerca del Hospital Municipal donde se trata su hija paciente oncológica y de donde quisieron desalojarlos, Marisol, madre de Uma, de 9 años, contó a Infoeme que fue "maltratada" por el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Diego Robbiani, cuando se reunió para consultarle por una casa de tránsito que les había prometido la Municipalidad de Olavarría.

Marisol y Uma llegaron este viernes de Buenos Aires, donde realizaron distintos controles, y encontraron su vivienda, que funcionarios municipales se habían comprometido a arreglar y poner en condicones para una internación extrahospitalaria "en condiciones inhabitables". No tenían luz ni gas, la instalación eléctrica estaba "a medias", no estaba pintada y seguía "llena de humedad".

"No había ni un cuarto para que pueda descansar Uma", reclamó la mujer, desesperada, en contacto con este medio.

Al encontrar su casa "en estado de obra" comenzó a llamar a funcionarios de Desarrollo Social que no la atendieron hasta que logró concretar una cita con el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Diego Robbiani. En el encuentro, Marisol manifesó que Robbiani la "maltrató" y le dijo que la casa "ya estaba en condiciones".

Por decisión del intendente @ezequielgalli firmé un acta acuerdo por la cual me comprometo a promover, cumplimentar y facilitar la capacitación con perspectiva de género en la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida. #LeyMicaela pic.twitter.com/FjBnffLyqM — Diego Robbiani (@robbiani_diego) August 6, 2020

"Robbiani me prepoteó, me trató muy mal y me dijo que la casa ya estaba en condiciones. Hasta que el albañil le había pasado un informe de todo lo que había hecho, entonces yo le mostré las fotos y le pregunté si a él le gustaría vivir así", describió la madre de Uma Avendaño, de 9 años, diagnosticada con cáncer de médula en febrero pasado.

Marisol graficó que "si Uma pasa una noche en la casa como está hoy, la mato de una neumonía". "El intendente también podría acercarse", cuestionó.

“No es tanto lo que estoy pidiendo”, afirma la madre de la nena, que lo único que busca en un lugar donde su hija pueda transitar su recuperación