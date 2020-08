Se encandiló con el sol y atropelló a un hombre en bicicleta

Un hombre que circulaba en bicicleta resultó herido y fue trasladado al hospital municipal tras ser atropellado este viernes en el centro de Olavarría por un auto.

El accidente ocurrió cerca de las 9 de la mañana en Necochea y 9 de Julio cuando la conductora de un Chevrolet Onix se encandiló con el sol y atropelló a un ciclista.

Tras el impacto, el hombre cayó al piso y la bicicleta terminó arriba de la vereda. La víctima sufrió golpes en el rostro y fue trasladada en una ambulancia al hospital, donde se encuentra fuera de peligro. "Solo tuvo un raspón en la cara", dijeron fuentes del hospital a Infoeme.

"No lo vi, el sol me dio de frente en la cara y me encandiló", contó la conductora cuando arribó la Policía al lugar del accidente.