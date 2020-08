El intendente hizo un llamado a la responsabilidad social y dijo que el "Estado no puede estar detrás de la actitud de cada persona"

Galli le apuntó a los vecinos: "Soy el intendente, no el director de un jardín de infantes"

En medio del aumento de casos de coronavirus y la posibilidad de que Olavarría retroceda a la fase 4, el intendente Ezequiel Galli le apuntó a los vecinos que no cumplen la cuarentena. "Como dijo el intendente de Tandil Miguel Lunghi, ‘soy el intendente, no el director de un jardín de infantes’. El Estado tiene que estar para controlar, pero no puede estar detrás de cada persona, de las actitudes de cada habitante”, sostuvo.

Para Galli, “no es momento de festejar cumpleaños, ni de organizar reunirnos ni hacer asados". Además agregó: "Tenemos que atravesar este momento, esta pandemia, con responsabilidad. Hay un hartazgo, pero también como Estado tenemos que seguir regulando esta situación, que es inédita, que nunca antes habíamos atravesado una pandemia. Tenemos que lograr un equilibrio para que el sistema de salud no colapse y es un equilibrio difícil de sostener”.

El intendente hizo un llamado a la responsabilidad social y pidió cumplir el aislamiento. “Todos nos queremos juntar y festejar cumpleaños, pero tenemos que terminar de entender la dimensión de esta situación. En las últimas horas suspendimos un cumpleaños donde había gente y peloteros. El Estado tiene la función de regular pero también apelamos a la responsabilidad social, porque el Estado no puede estar detrás de cada uno", señaló.

Por su parte, el secretario de Salud Germán Caputo dijo: "En estos días hemos notado en el Hospital Municipal y los Centros de Salud un aumento en las patologías respiratorias, un incremento en casos sospechosos y casos positivos de coronavirus. Hemos evaluado los nexos, en la mayoría de los casos se trata de personal esencial, no de salud, gente que trabaja en otras ciudades; los nexos son bien específicos”.

El funcionario afirmó que hay dos pacientes en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica, uno de ellos de Olavarría y el otro de Laprida; y un paciente en clínica Covid. "Los porcentajes ocupacionales de las principales salas del hospital son bajos, de a poco se empezará a dar respuesta a la demanda contenida de estos meses por el tema de la cuarentena”, expresó. Y aclaró que no faltan insumos. "Tenemos contacto diario con las autoridades de la Región Sanitaria IX, el diálogo es muy bueno”, remarcó.

“La pandemia es algo que nunca vivimos, es algo que desconocemos, por lo cual no puede estar en manos de médicos solamente: tiene que estar en manos de médicos, economistas, gobernantes, en manos de todos nosotros. Todos tratando de manejar ese equilibrio entre lo sanitario, lo económico, lo social, lo comercial, para tratar de que esto nos golpee lo menos posible”, concluyó el titular de la cartera sanitaria local.