Video: así descubrieron a la mujer mientras robaba en Megacompras

En las imágenes de las cámaras de seguridad se ve a la mujer mientras camina por el comercio y mira la mercadería. Simula ser una clienta y trata de no levantar sospechas. De repente, agarra varios artículos de librería y los guarda rápidamente en el bolso. Una empleada descubre el robo, se acerca a la mechera y le hace abrir la cartera. La mujer se hace la desentendida: "Son todas cosas que yo iba a pagar. No vi el canasto del local, es la primera vez que vengo y no me dijeron nada. Yo pensé que se podía usar el bolso", se le escuchar decir en el video mientras abre la cartera y saca los productos que acaba de robar, ante la atenta mirada de la Policía.

El hecho ocurrió el jueves cerca de las 11.30 en Megacompras, una cadena que vende artículos de bazar y librería. La empresa reconoció la valiente actitud de la empleada y le dio un premio con dinero en efectivo.

La mechera fue detenida por la Policía y en las próximas horas prestará declaración indagatoria. Los investigadores ya analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad del comercio donde quedó registrado el robo.