Murió uno de los actores de "Los Simuladores"

El actor Juan Carlos Ricci, recordado por su rol en la serie televisiva “Los Simuladores” pero, además, con una profusa labor en teatro y cine, falleció hoy a los 70 años según informó la Asociación Argentina de Actores (AAA).

En la popular serie creada por Damián Szifrón, Ricci interpretó a Arturo Gaona, o "el Asistente" e integrante del grupo paralelo “Brigada B”, junto su amigo Jorge D’Elía.

“Sorpresivamente nos dejó el Flaco Ricci. No se dan una idea la tristeza que me produce, era casi un hermano para mi viejo. Y esta cuarentena de mierda no nos permite despedirlo como se merece...”, se lamentó en su cuenta de Twitter el actor Federico D'Elía, uno de los protagonistas de “Los Simuladores”.

Por dicha red social también se expresó la AAA indicando que "con profundo dolor despedimos al querido compañero Juan Carlos Ricci, de destacada trayectoria en teatro, cine y TV. Durante décadas, compartimos con él la defensa de los derechos de actores e intérpretes. Integraba la Comisión Directiva de SAGAI y fue dirigente de la Asociación Argentina de Actores, afiliado desde 1974”.

Justamente desde la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes, su secretario general, Osvaldo Santoro tuiteó: “Hoy ha fallecido Juan Carlos Ricci. Un gran amigo, miembro de la Comisión Directiva de Sagai. El próximo lunes 27 SAGAI cumple 14 años de existencia. Lo que iba a ser un festejo, será un homenaje a nuestro querido compañero que recordaremos siempre. QEPD”.

La trayectoria televisiva de Ricci incluyó participaciones en ficciones como “Mujeres Asesinas”, “Sin código”, “Por el nombre de Dios”, “El garante”, “Farsantes”, “Amor mío” y “Se dice amor”.