Valentina, la joven que sufrió Bullying toda la vida, y ahora busca ayudar

Valentina tiene 19 años y toda su infancia padeció bullying. Hoy se anima a contar su historia y además busca ayudar a otros jóvenes que padezcan las mismas cosas que sufrió ella a través de las redes sociales. La joven contó que “siempre tuve sobrepeso, use lentes y fui de piel muy blanca”.

Su relato comienza desde el jardín de infantes, en el primer día del ciclo lectivo, un grupo de nenas le marcaron distancia diciéndole que “nunca vas a ser nuestra amiga, porque sos fea”. Si bien ella comenzaba a soportar maltratos de sus compañeros, y tenía una familia presente que la cuidaba, comenzó a preguntarse “¿Por qué tenía que ser así?" Por qué soportar maltratos de los demás.

En la primaria en un prestigiosa escuela privada, Valentina sentía que los maltratos seguían y que sus compañeros no la respetaban. “Me sentía una campesina en una reunión de la realeza” cuenta la joven, y que si bien no era la única con sobrepeso, ni la única que usaba lentes, “era la única que no criticaba a los demás”

Su paso a una escuela estatal comenzó a cambiar: se hizo de amigas y ya no sentía ser la única persona diferente. Las maestras intervenían en situaciones de discriminación pero según ella “el bullying se había vuelto silencioso” y estaba por todas partes. Valentina cuenta “ya no solo importaba si tenías sobrepeso, si eras demasiado flaco, alto, bajo, tu tono de piel, si usabas lentes o no, también influía tu clase social. Todo era motivo para que los demás te discriminarán”.

Siguiendo con el relato, la joven cuenta que en la secundaria su cuerpo había cambiado, pero que las discriminaciones seguían por su actitud y forma de ser. “Todo era motivo de discriminación”, dice.

En 5to año, Valentina comenzó por hacer un cambio radical en su forma de ser, y comenzó a responder a las agresiones. Ella cuenta “fue algo que nunca había hecho pero aclara: "¿Respondí con más bullying? No, para nada, siempre supe que la solución para terminar con el acoso escolar, no era pagar con la misma moneda". Y continúa: "Mi solución fue responder cosas como “yo me amo como soy” o preguntándoles ¿Vos creés que sos perfecto? Y así termine con varias frases en las que decía BASTA”.

Al día de hoy, Valentina se encuentra estudiando en la facultad de medicina y asegura que “la gente que me conoce no se imagina que tuve sobrepeso en algún momento de mi vida” y que conoció una persona que la ama como es, la joven cuenta “el no intenta cambiarme y me ayuda siempre a superar mis miedos”.

Para finalizar con su relato, aclara: “Yo ya no soy más víctima del bullying, pero sé que hay mucha gente que está pasando por la situación que atravesaba yo hace unos años”.

Es por esto, que decidió crear un perfil y página de ayuda para todos aquellos que sean o hayan sido víctimas de discriminación y en pocas semanas lanzará un libro que su libro que lleva el nombre “Bullying: Vive y deja Vivir”.