Trabajadores de Olavarría denuncian maltratos en accesos vecinos

Trabajadores de los rubros considerados esenciales denunciaron a Infoeme que recibieron maltratos en localidades vecinas a Olavarría a pesar de que se encuentran exceptuados de cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Según detallaron, el punto de inflexión comenzó cuando aumentó la curva de contagios positivos en la ciudad, lo que llevo a que los pueblos vecinos cerraran el paso de los remolcadores de vehículos.

Esto sucedió en localidades como Bolívar, Benito Juárez y Tandil, y la única explicación que tuvieron a cambio fue que estas acciones fueron tomadas por ordenes “de arriba”, sin recibir mayores detalles por parte de las autoridades.

La Policía que se encontraba apostada en la zona del ingreso a Tandil, dejó varado a un mensajero de una empresa privada, en la Ruta 30 – 226. La respuesta que tuvo el trabajador fue que, al venir de una zona de riesgo como Olavarría, no podía seguir transitando. Es por esto que los clientes debieron acercarse a la ruta a buscar la paquetería. Lo mismo sucedió en el ingreso a Benito Juárez, cuando le impidieron a un trabajador que pueda circular por una ruta nacional.

En la localidad de Bolívar, al igual que en las anteriores, teniendo las ordenes de circulación en regla, el personal policial le indicó a un remolcador, que no podían darle acceso ya que tenían órdenes “de arriba” de no dejarlo ingresar, dificultando así la entrega y afectando directamente su trabajo, ya que los socios al pedir servicio de grúa, comienzan a solicitar que no sean del partido de Olavarría.