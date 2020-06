Mario Antista: “Es un retroceso enorme para Olavarría y su comercio”

El presidente de la Cámara Empresaria de Olavarría analizó el impacto y la incertidumbre que genera en el sector el regreso a la Fase 1 de la cuarentena tras el brote de casos de COVID-19. “ Los comerciantes hicieron un esfuerzo muy grande. Adecuaron sus locales con las medidas de bioseguridad. Han invertido plata y no vendían. Empezaron y aunque no se vendía mucho el hecho de estar abierto ya para los costos fijos era importante” lamentó. Se refirió a la venta de artículos no esenciales en supermercados y relativizó los beneficios de la venta online: “dijimos de entrada que no era para todos los rubros. Fue una solución parcial” dijo.

“No lo podemos mensurar aún pero el impacto negativo va a ser muy grande”. Con esas palabras, el titular de la Cámara Empresaria de Olavarría, Mario Antista, describió el cimbronazo que sacudió a la actividad comercial local tras conocerse el regreso a la Fase 1 del aislamiento, luego del brote de casos de Coronavirus en la Ciudad.

En una entrevista con Infoeme, el dirigente adelantó que “Hoy- martes- vamos a tener una reunión de Comisión Directiva. Lamentablemente es una decisión que tomó el Intendente y tendrá los motivos sanitarios correspondientes” dijo. Calificó a la situación que atraviesa la ciudad como “un retroceso enorme para Olavarría y su comercio, sus actividades. Hay un esfuerzo que hemos hechos desde el comienzo y hoy vamos a estar más complicados” advirtió.

Antista recordó que “la Cámara Empresaria es la única institución representante del comercio y los servicios que participábamos de la Comisión de Reactivación Económica junto a la Facultad de Ingeniería, la Cámara de la Piedra, La Unión Industrial, Minería y la Sociedad Rural junto al Ejecutivo y veníamos avanzando en cada reunión, tratando de habilitar, con todos los protocolos” explicó.

“Habíamos logrado hasta que las empresas de turismo volvieran a funcionar, el lunes volvían las agencias de quinielas. Va a ser un impacto económico negativo muy grande. Es en principio hasta el 15 de junio pero no sabemos de acuerdo a la evaluación sanitaria si se prorrogará o no. No estamos en condiciones de cuestionar la decisión del intendente que siempre dijo que la prioridad era la cuestión sanitaria. Nos escuchó a todos los sectores” sostuvo Antista.

Estábamos a punto de pasar a Fase 5 que permite reuniones hasta de diez personas y volvemos a Fase 1. El impacto económico se va a sentir mucho

En este sentido, remarcó que los comerciantes “hicieron un esfuerzo muy grande. Adecuaron sus locales, las medidas de bioseguridad. Han invertido plata y no vendían. Empezaron y aunque no se vendía mucho el hecho de estar abierto ya para los costos fijos era importante. Ahora volvemos a fase 1 y muchas actividades no pueden vender ni por delivery”.

El presidente de la Cámara Empresaria también se refirió al pedido del intendente Ezequiel Galli para que supermercados no vendan artículos esenciales: “La Cámara fue la única entidad que había propuesto desde el primer día que los supermercados no vendieran artículos que no fueran de primera necesidad, cosa que el Municipio no podía hacerlo porque el decreto 297 del gobierno nacional no los excluye. Por eso nosotros con mucho agrado nos enteramos, el intendente mismo me lo comunicó que había solicitado eso y que había tenido gran aceptación por parte de las grandes superficies. Eso nos satisface porque lo veníamos pidiendo desde el primer día. No podía ser que hubiese cerrados comercios como bazares y librerías, perfumerías y venta de artículos electrodomésticos y las grandes superficies vendían todo” dijo.

Finalmente relativizó los beneficios de la venta online: “Ya la fase 1 la transitamos y fuimos saliendo de las distintas fases con todos los pedidos que hicimos. La venta online les dijimos de entrada que no era para todos los rubros. Fue una solución parcial pero con rubros como indumentaria o calzado es prácticamente imposible” consideró Antista.