Viceministro de Salud bonaerense: "Existe la posibilidad de traer el Operativo Detectar al Distrito"

El intendente Ezequiel Galli y el viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, encabezaron este lunes por la tarde una conferencia de prensa en el Salón Blanco del Palacio San Martín. Los acompañaron el director de la Región Sanitaria IX, Ramiro Borzi, y el Secretario de Salud Municipal, Germán Caputo.

Una vez más, la ronda de prensa se convocó para dar mayores precisiones sobre el panorama sanitario de nuestra Ciudad y puntualmente cómo coordina el gobierno local acciones concretas con Provincia para poder contener el foco de contagios.

Kreplak señaló que el día sábado (cuando se confirmaron 21 casos nuevos) "el Intendente me llamó para contar la situación. Es lo que estábamos esperando y trabajando para que no nos sorprenda. Me pidió que viniera para trabajar, poner por delante el cuidado de la población y el control del foco. Los próximos días nos dará la posibilidad de dar una explicación clara del brote. Esto que sucede, sucedió en otros distritos. Lo que hay que hacer es trabajar mucho en la prevención y en las medidas de cuidados. Volvemos a la Fase de cuidado para reducir la circulación en la población y así contener el foco".

¿Cómo ve la situación en toda la Provincia?: "Hay que separar por diferentes razones, por las características epidemiológicas y cómo se vive en cada lugar. Trabajar acá no es lo mismo que el AMBA, que es un gran conglomerado, estamos en un asenso de los casos y nos preocupa. Cuando se baja la guardia puede aparecer un brote. Lo más importante es seguir cuidándonos, distanciamiento, quedarse en casa. No hemos mejorado, siguen subiendo los casos, debemos ser más prolijos en el cuidado".

Ante este panorama, existe la "posibilidad de traer un operativo Detectar al Distrito, en colaboración con la universidad. Trabajar en la búsqueda activa para terminar de cerrar el circulo. Son todas medidas necesarias que hay que tomar. Al momento estamos trabajando en referencia a los casos y en función de eso nos acercaremos a la zona que se detectada de riesgo. Se consideran por la georeferencia y el relevamiento de las consultas epidemiológicas".

El objetivo de estas tareas de campo es saber en qué territorio se generaron los contactos estrechos, tener comunicación y conocimiento de los mismos para poder identificar también los que puedan faltar.

También fue consultado sobre la propuesta de varios Intendentes de declarar zonas libres de virus,: "Lo que sucede es que la enfermedad tiene un período asintomático. Todos los contactos estrechos de los casos positivos tienen que aislarse 14 días, sin salir de sus casas ni que nadie entre. Si se logra contener el brote y se curan todos los pacientes, después de pasar 14 días del último alta, si no aparece ninguno más, se podría. Es un camino largo, esperamos que se puede desarrollar. Hoy tenemos que tomar una decisión fuerte, que es la que tomó Galli, de volver a la Fase anterior para contener"

Otra consulta se vinculó al planteo de "administrar los contagios", la respondió el Intendente y asumió que "fue algo que dije en un medio nacional, fue una pregunta más que nada, saber hasta dónde contener la economía y en qué momento de administradamente en todo el país se podrá pasar, se debe pasar. Es un poco lo que pensamos todos y analizamos, los vecinos también. Antes de la aparición de los nuevos casos nos pedían mayores actividades, actividades deportivas, la situación de la psiquis pasan un momento complejo, los menores de edad tampoco terminan de entender lo que sucede. Todo eso tiene que estar en el ambito de discusión para pensar en conjunto".

hasta no tener bien aclarado el panorama no vamos a comunicar nada

El funcionario provincial volvió a tomar la palabra y habló sobre la incorporación a la mesa de trabajo de la Región Sanitaria: "Lo más importante es la identificación de los casos positivos, cuidados y detectar contactos estrechos. El trabajo epidemiológico es un trabajo arduo, se viene haciendo muy bien. Todos los contactos estrechos tienen que guardar un aislamiento estricto. Venían de una Fase sin casos, se abrieron actividades y lo negativo fue que aumentaron los casos".