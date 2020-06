Germán Caputo: “Se están estudiando los nexos epidemiológicos”

La conferencia de prensa de la noche del último miércoles sin dudas ha sido la noticia de las últimas horas en la ciudad, haciendo prácticamente que no se hable de otra cosa que no sea de coronavirus y los casos locales. Temores, conjeturas e incertidumbre, por ello fue que Infoeme se contactó con el secretario de Salud local, el doctor Germán Caputo, en búsqueda de precisiones y también llevar tranquilidad a la comunidad local.

Tal cual fue anunciado por el intendente Ezequiel Galli, Olavarría tiene actualmente 4 casos positivos de coronavirus -7 si se toma en cuenta los pacientes que ya recibieron el alta- y sobre la situación particular de cada uno de ellos fueron las primeras consultas al secretario de Salud.

Sobre los dos casos estrictamente locales se refirió que la situación es similar, ya que al momento no está determinado fehacientemente cómo se produjo el contagio. Por ello Caputo consideró que “no podemos hacer conjeturas” y que en búsqueda de esas respuestas fue que ya se elaboraron los correspondientes “árboles epidemiológicos” y “se están haciendo los aislamientos e hisopados”.

Vale recordar que esta situación se tradujo en el aislamiento preventivo de alrededor de 50 personas, las cuales están siendo monitoreadas. “Tenemos que estudiar el nexo epidemiológico, no es tan sencillo, es como un árbol que vas hisopando determinado ramas y descartando”, explicó.

No se verterán datos precisos acerca de las personas infectadas y en eso se reitera la prudencia y respeto, ya que nuevamente se han hecho masivos los audios y mensajes con las presuntas identidades de los pacientes. Lo que sí respondió Caputo es que, con respecto a la trabajadora de salud, se encuentra “estable, en su domicilio”, mientras que el caso restante es “más complejo” y que actualmente permanece internado en el área de cuidados intensivos del Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”.

Los otros dos casos responden a personas oriundas de San Nicolás que vinieron a Olavarría a trabajar. Sobre ellas informó que “no presentan ninguna sintomatología” y que permanecen las comunicaciones con el gobierno de esa ciudad para resolver si se las traslada a ese distrito o continúan con el aislamiento y tratamiento en nuestra ciudad.

Se trabaja igualmente, es más trabajo de lo mismo que estábamos haciendo

“El virus iba a llegar y llegó, ahora hay que hacerle frente, tratar de manejar el sistema de salud con baja ocupación y que no se sature”, añadió el secretario de Salud a medida que enviaba un mensaje a la comunidad afirmando que no se trata para nada de algo que los haya tomado por sorpresa, sino más bien todo lo contrario. “Del 20 de marzo estamos esperando esta situación, iba a llegar. Era tapar el sol con la mano creer que no iba a llegar”.

Por último, explicó también que esta situación se hacía previsible teniendo en cuenta la “comunión” de Olavarría con AMBA y Capital Federal en cuestiones de logística y empresariales y que esta situación servirá además para poder combatir el denominado ciclo del virus.