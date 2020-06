La Liga Virtual jugó otra fecha donde se destacó el clásico

El básquet formativo tuvo continuidad el pasado sábado con la disputa de la segunda fecha de la Liga Virtual “Yo me quedo en casa”. En un gran desafío de habilidades se enfrentaron Estudiantes y Racing siendo el duelo destacado.

La segunda fecha del desafío organizado por la Unión de Entrenadores tuvo el pasado sábado el triunfo de Estudiantes por 165 a 164 frente a Racing después de terminar igualados en puntos al finalizar los desafíos de destreza física, habilidades y fundamentos, coordinación piernas, lanzamiento y puntería, además de un juego de preguntas y respuestas.

Además, Independiente derrotó a El Fortín por 190 a 184 y jugaron Deportivo Sarmiento vs Rivadavia y Olimpia vs Unión y Progreso.

La tercera fecha prevista para el fin de semana próximo enfrentará a Rivadavia vs Racing, El Fortín vs Olimpia, Estudiantes vs Deportivo Sarmiento y se vivirá una nueva edición del clásico tandilense entre Unión y Progreso e Independiente.