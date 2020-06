Preventiva y pedido de juicio a un hombre por un grave caso de violencia familiar y de género

En las últimas horas la doctora Viviana Beytía, fiscal titular de la secretaría de Violencia de Género y familiar -que a su vez tiene como coordinadora a la doctora Verónica Colombo-, dio por concluida la etapa investigativa de la causa que se le sigue a un hombre acusado de todo tipo de tormentos y hostilidades contra su ex pareja y otros integrantes de su familia, y por ende pidió al juez de Garantías interviniente que eleve las actuaciones para su debate en juicio.

La resolución ahora está en manos del doctor Carlos Villamarín, quien recientemente acompañó otro planteo de la fiscalía N° 10 referido a la prisión preventiva del acusado, que seguirá tras las rejas, como mínimo, hasta el inicio precisamente del juicio en su contra.

El caso reúne ribetes tan dramáticos como estremecedores, razón por la cual no serán vertidos por el único motivo de resguardar la integridad y la intimidad de las víctimas, idéntico motivo por el que no se ventilarán nombres personales. Se trata de una persona que cometió todo tipo de tormentos y vejámenes no solo contra su ex pareja, sino también a hijos que tienen en común.

La captura se concretó a mediados del pasado mes, cuando el hombre fue hallado en el interior de un domicilio donde tenía prohibido acercarse. Un operativo de “constatación” requerido desde el Juzgado de Familia para ver el cumplimiento de las medidas de abrigo permitió conocer esa situación, lo que se tradujo no sólo en la inmediata intervención de personal policial, sino también de la fiscalía 10, que tiene bajo su marco de acción los delitos de esta índole.

Investigadores consultados por Infoeme pusieron el acento en cómo se vieron involucrados distintos organismos en cada instancia vinculada con el seguimiento y acompañamiento de las víctimas. Tanto la Dirección de Políticas de Género como el Juzgado de Familia en todo lo que tiene que ver con las medidas asistenciales y preventivas, ya que la mujer además de las perimetrales contaba también con botón antipánico, y ya luego la Secretaria de Violencia de Género y Familiar en el terreno penal.

La captura en ese entonces se tradujo también en la imputación formal por los delitos de “amenaza simple -5 hechos-”, “desobediencia -4 hechos-”, “violación de domicilio”, “coacción simple” y “coacción agravada por el uso de armas”. El dato no menor que fue confiado a este Diario es que la continuidad de las pesquisas y averiguaciones con el hombre ya detenido permitieron establecer otra serie de delitos contra la integridad sexual que también fueron anexados tanto a la causa como en la imputación.

Tal es así que días atrás el hombre fue notificado de la nueva acusación por el delito de “abuso sexual con acceso carnal”, que fue sumado en concurso real de acciones. La novedad es que este nuevo encuadre también fue ratificado por el titular del Juzgado de Garantías N° 2 al momento de dictar la prisión preventiva. Ahora resta que esa resolución quede firme para resolver el planteo de elevación a juicio de las actuaciones, algo que también deberá pasar primero para su estudio y respuesta por la defensa del acusado.