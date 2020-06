Se levantó el corte: Petitorio y audiencia con el intendente

“Camión que no viene con un móvil policial se denuncia y se corta de nuevo”. Así lo explicó a Infoeme uno de los vecinos que en las últimas horas lideró la manifestación sobre la autopista Hermanos Emiliozzi, donde volvió a cortarse la circulación en reclamo de mayores controles a transportistas que ingresan en un desarmadero que funciona en ese punto de la ciudad.

La protesta fue levantada en horas del mediodía pero recién tras una negociación y acuerdo con autoridades policiales. Allí se hicieron presentes los comisarios Roberto Landoni y Juan Iturregui, titulares de la Estación de Policía y del Comando de Patrullas respectivamente. Los jefes policiales, según se afiirmó, se habrían comprometieron a acompañar cada camión que ingrese al lugar, siendo guiado desde los controles sanitarios, sea el dispuesto sobre avenida Pringles o el de Hinojo, en el acceso a esa localidad.

La medida fue dispuesta para llevar tranquilidad a los vecinos del sector acerca de los controles practicados a los transportistas. No obstante, si bien mostraron su conformidad ante lo resuelto, los vecinos anticiparon que denunciarán inmediatamente si se incumple, además de retomar las manifestaciones.

La otra parte del acuerdo se traduce en la elaboración de un petitorio, documento que luego será elevado al municipio con vistas a concretar una audiencia con el intendente municipal. Vale recordar que durante las últimas horas los vecinos insistieron en la posibilidad de tener un diálogo con el intendente para acercarle sus temores e inquietudes. “Queremos lo mejor para el barrio”, enfatizó uno de los manifestantes para anticipar de qué se trata el planteo.

Luego enumeró los puntos a requerir, que lejos están de limitarse a los controles sobre transportistas. Tal es así que entre los pedidos se hallan, por ejemplo, el reclamo de una plaza y espacio para los niños del barrio, además de mejoras en cuanto a iluminación y cordones cunetas. Otro de los planteos el permiso para vecinos del barrio que “cirujean” y ahora no pueden llevar adelante esa actividad.

“Queremos una audiencia con el intendente, nosotros no somos planeros, no pedimos planes, pedimos que no entre la enfermedad”, enfatizó y subrayó que “la estamos peleando por todos”.