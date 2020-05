Infoeme | comunidad | Coronavirus - 9 de Mayo de 2020 | 11:43

Cuarentena y cajeros automáticos: importantes cambios y aclaraciones ante la polémica

Las inquietudes y por qué no también malestar de parte de la población ante las continuas aprehensiones de personas que afirman ir al cajero automático generó una importante modificación acerca de las tareas policiales de prevención. No obstante, se deberá comprobar esa salida para que no se convierta en una excusa más para violar el aislamiento.