Tras la polémica, el pedido de “aporte solidario” de sindicatos fue aprobado

El Frente de Todos no acompañó la iniciativa de Juntos por el Cambio, y la catalogaron de “bizarra”: incluso, dejaron en claro que la estrategia es la de “dejar a los sindicatos como que no fueron solidarios, aun cuando se pusieron del inicio de la pandemia a disposición del Intendente Galli”.

En la extensa sesión del HCD de este jueves, el tema que generó la primera polémica de la mañana tuvo tratamiento, aprobación, y como no podía ser de otra manera, acusaciones cruzadas y fuerte debate: finalmente la Comunicación que solicita un “aporte solidario” a las Asociaciones Sindicales fue aprobada por la mayoría del oficialismo y la UCR.

Tras la presentación de la propuesta, Alicia Almada (quien fue secretaria general de SADOP) señaló que este “aporte solidario” es “inaplicable” dado que las asociaciones sindicales en su abrumadora mayoría “son nacionales y provinciales”.

Dijo que la cuota sindical es “voluntaria” y “solidaria” dado que “uno cuando se afilia sabe las funciones de un sindicato”. “No quiero explayarme más, es bizarro. Es desconocer una organización sindical. El empleador no aporta nada a los sindicatos” cerró.

Celeste Arouxet del oficialismo tomó la palabra y señaló que se trata de “una solicitud, un pedido, una idea. Sabemos que la cuota se descuenta del bolsillo del empleado. No digo que no estén, están más presentes que nunca, pero es un gesto”.

“Hoy hay pymes que no tienen el dinero para poner en el sindicato. Vemos la forma en la que se puede ayudar a la gente, como lo hace también el gobierno nacional, que lo está haciendo muy bien”.

De todos modos, agradeció “a los sindicatos de Olavarría”, que señalaron que “no hubo intimaciones ni nada por el estilo” dada la crisis.

Juan Sánchez (además de concejal, titular de la Casa del Trabajador) indicó que “me es casi obligatorio destacar algunos gestos solidarios no sólo a nivel nacional. Los sindicatos son los afiliados, ellos son los solidarios. Si no acompañamos, quedará como que no apoyamos” advirtió.

Incluso, añadió que “saldrá por mayoría con nuestro rechazo, y quedará como que los sindicatos no fueron solidarios, cuando se pusieron a disposición rápidamente con el Municipio. No me parece oportuno”.

En un discurso más rotundo, Guillermo Santellán dijo que “hablamos con hechos, no con otra cosa. Más allá de los argumentos que se esgrimen, sabemos de qué se trata. Sabemos lo triste que es intentar representar algo que no es. Es algo triste escuchar a personas que se les enfría el corazón, y apelo a que en algún momento reflexionen y ver si lo que proponen esconde otras cosas”.

“Pido ser respetuosos y no violentar la inteligencia de nuestros pares. Lo único que hacen es pedir, ajustar, achicar” agregó.

Santellán siguió con duros términos: “dicen que los que aprietan son los sindicalistas, pero los que le retienen el dinero son los empleadores con empleados profesionales. El trabajador da el 2% de su salario para que den cosas que no les dan. Obra social, vivienda, servicios. El problema es el aporte sindical, siempre es el trabajador”.

Finalmente, el concejal Guillermo Lascano señaló que no hay nada “bizarro” con la solidaridad. “El espíritu de este proyecto apela la solidaridad de los sindicatos además de lo ya realizado”.

Aprobado por mayoría, Juntos por el Cambio y la UCR acompañaron la comunicación más polémica de la jornada deliberativa.