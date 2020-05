Schwindt: “Volvimos a tener un ENARGAS comprometido”

La diputada nacional por el Frente de Todos participó del encuentro virtual que organizó el Ente Nacional Regulador de Gas, para presentar la Comisión Pyme. “Volvimos a tener un organismo con la mirada puesta en las usuarias y los usuarios y no solo en las empresas, como en el gobierno anterior”, aseguró.

Por videoconferencia, la legisladora nacional olavarriense Liliana Schwindt compartió una reunión con el titular del Ente Nacional Regulador del Gas, el Lic. Federico Bernal, y agrupaciones de pymes, en lo que fue el lanzamiento de la Comisión Pyme, con la que el organismo trabajará asistiendo a pequeñas y medianas empresas de todo el país.





“Es una grata noticia, no solo porque se va a trabajar con las pymes, la principal fuente de trabajo de nuestro país, sino porque volvemos a tener un ENARGAS comprometido con los usuarios y las usuarias”, sostuvo la diputada sobre la medida.





Y agregó: “Volvimos a tener un organismo con la mirada puesta en el consumidor pyme y no solo en las empresas, como en el gobierno anterior”.





Precisamente, Schwindt, actual vicepresidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor en Diputados y también presidenta durante el período 2015-2017, recordó sus dos años de enfrentamiento con el ministro de Energía del gobierno macrista Juan José Aranguren por los tarifazos al gas, la luz y el agua. “Ojalá hubiéramos tenido un ENARGAS al servicio de usuarios y usuarias y no a favor de las grandes empresas. Ojalá hubiéramos tenido alguna vez la posibilidad de hablar y ser escuchados cuando los tarifazos ayudaban a bajar persianas de comercios y pymes”, sostuvo.