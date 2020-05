Entregaron más de 12 mil bolsones del SAE: "lo que nos importa es que le llegue el alimento a la gente"

Desde principio de este mes, el Consejo Escolar es el encargado de gestionar el Servicio Alimentario Escolar que depende de la provincia de Buenos Aires. Recientemente se culminó la primera etapa de la entrega y desde Infoeme nos contactamos con el coordinador de hacerlo posible a nivel local.

El consejero escolar Leonardo Wagner, contó cómo vienen trabajando en este nuevo proceso, destacó el trabajo en red entre diversos agentes y realizó una evaluación de lo logrado al momento.

Justo hoy viernes terminaron de entregar los 12698 bolsones de alimentos que envió la provincia para esta primera etapa y dio precisiones del presupuesto: "Provincia tenía $9.400.000 para gastar en el SAE y en el mes de abril y mayo lo duplicó a 19 millones de pesos para comprar en total 25.000 bolsas de alimentos" que se reparten entre los estudiantes. La otra entrega se realizará en la segunda quincena del mes en curso.

El trabajo fue en conjunto. "Todo fue posible gracias al personal del Consejo Escolar, que nos dieron una mano muy grande, también participaron sindicatos docentes, el Ejército al mando del Jefe Ángel Octavio Peluffo que nos facilita soldados y camiones, también contamos con el apoyo de auxiliares de diferentes escuelas y se van turnando y también agradecer la colaboración del Jefe Distrital de la policía, Roberto Landoni", subrayó Wagner.

Seguidamente refirió a los dos centros de acopio desde donde trabajaron: "Estuvimos en Pueblo Nuevo y CEF 44, al final nos quedamos en el CEF porque es más grande y cómodo. A la tarde nos vamos a juntar para organizar la segunda entrega, calculo que haremos algunas bolsas en Pueblo Nuevo pero la mayoría será acá (barrio CECO)" explicó al tiempo que mencionó cómo llegan a las localidades de Partido: "Trabajamos con tres proveedores locales (Sabatini, Olalac y Tumalac) y llegamos a todas las localidades. Llevamos los bolsos a una escuela y luego se reparten desde allá".

Al ser consultado sobre el aumento de la demanda del Servicio en el marco de la pandemia por el Coronavirus, Wagner respondió: "Tengo entendido que el Municipio llevó en el mes de abril unos 4000 bolsones y hay mucha demanda. En un mes entregamos 12000 bolsones. Debido al confinamiento, gente que antes no pedía nada ahora lo necesita pero estamos llegando bien. En algunas escuelas algunos chicos no los van a buscar -porque los cupos asignados son universales y no todos los requieren- entonces los que sobran se reasignan a otros lugares donde solicitan".

Al finalizar la entrevista realizó una evaluación sobre este primer período: "Es positivo porque lo que nos importa es que le llegue el alimento a la gente que la está pasando muy mal. Llegamos a los 12698 bolsones y nunca se había hecho en Olavarría y fue con los medios que tenemos, sino con el aporte de muchísimas personas que trabajó y colaboró muchísimo. Se logró hacer y seguiremos trabajando", enfatizó.