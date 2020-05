Anses informó el cobro de jubilaciones y asignaciones

La entidad nacional confirmó los días de cobros para aquellos jubilados y pensionados con documentos terminados en 2 y cuyos haberes no superen la suma de 17.859 pesos. Además, desde este martes también comenzarán a cobrar los beneficiarios de asignaciones y, en paralelo, continúa la acreditación del IFE.

Anses informó mediante un comunicado cómo será el calendario de pago de este martes 12 de mayo tanto para jubilaciones, pensiones y beneficiarios de asignaciones en sus distintos formatos de cobro.

Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solamente para los pagos de mayo de jubilados y pensionados con documentos terminados en 2 y cuyos haberes no superen la suma de 17.859 pesos.

Se aclaró, en tanto, que si bien para este cobro no se debe solicitar turno previo, se deberán acercar a la sucursal bancaria solamente en las fechas asignadas y no en otros días. En caso de no poder cobrarlo, Anses aclaró que los haberes permanecerán depositados en las cuentas de los titulares.

Con respecto a las asignaciones, este martes cobrarán por tarjeta de débito los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con documentos terminados en 2 y aquellos de la Asignación por Embarazo con documentos finalizados en 1.

Finalmente, Anses informó que continúa acreditándose el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y se pidió a quienes hayan elegido su medio de pago entre el 16 y el 20 de abril pasado que consulten en el siguiente sitio.