Monte Hermoso “cerrada” hasta el 15 de mayo

El intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, confirmó que la localidad bonaerense estará “blindada” al ingreso de turistas por la Semana Santa pero, además, señaló que se mantendrá de esa forma hasta el 15 de mayo, más allá de lo que decida el gobierno nacional con respecto al aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En diálogo con Radio LU2, señaló que el motivo de este refuerzo es por la posibilidad de ingreso a turistas, pero, además, porque en Monte Hermoso no hay casos de coronavirus.

"Tenés que quedarte en tu casa o departamento en Bahía Blanca. Si no sos proveedor no vas a poder ingresar a Monte Hermoso, para cuidar a los montehermoseños. De Monte Hermoso pueden salir, pero no van a poder regresar", aclaró el jefe comunal.

Señaló, en este sentido, que puertas adentro de la ciudad mantuvo una reunión con los comerciantes “sugiriendo el uso de barbijos, no solamente a ellos sino que se lo exijan a todos los clientes".

"Tenemos que mirar el vaso medio lleno. Por suerte nos tocó después de terminada la temporada, así que la gente tiene un respaldo de una temporada buena. Pero obviamente repercute, el comercio está preocupado", aseguró.