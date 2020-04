“Yo no puedo trabajar sin herramientas y el ladrón está sentado en la casa”

El último domingo por la madrugada dos personas ingresaron a uno de los talleres ubicados en el predio de Área 226 y protagonizaron un increíble robo de un camión y herramientas que culminó con una persecución policial por las calles de la ciudad.

Infoeme se comunicó con el denunciante del hecho, Franco Gómez, quien dio detalles de lo sucedido y se mostró indignado por la rápida liberación de uno de los involucrados.

Ante la consulta de este medio, el propietario narró:“rompió una puerta, se metió adentro. Robó las herramientas y las cargó arriba de su auto y cuando se fue no le arrancó más. Ingresó adentro al galpón, le sacó la batería a un camioncito Ford 350 que tengo, intentó hacer arrancar el auto y no ha podido. Entonces abrió el portón y decidió sacar el otro camión” comentó.

Destacó que “hay varios videos que registraron todo. Se ve cuando se le corta la linga” agregó.

Luego de ese momento se produjo una persecución en donde dejaron abandonado el automóvil y uno de los sujetos salió corriendo mientras que el otro continúo su escape en el camión hasta chocar contra un talud de tierra sobre avenida Colón.

Luego, mostró su malestar por la rápida liberación del acusado: “Lo llevan a la Comisaría a las 02:00. Tuve que esperar a científica que toman las huellas y ahí pude sacar el camión y llevarlo a la Comisaría y no me lo entregaron enseguida. No me entregan ni el camión ni las herramientas y me vuelvo para mi casa. Tipo 8 de la mañana me llaman a retirar el camión y ahí me entero que ya estaba libre”

No puedo trabajar sin herramientas y el ladrón está sentado en la casa

“Se puede hacer cualquier cosa. El tipo a las 08:30 ya estaba en la casa y yo sin las herramientas para trabajar porque están en la Comisaría y no me pueden entregar las cosas. Entran en propiedad privada, rompen una puerta, se roba vehículos, herramientas, los policías tienen que andar corriendo por el medio del campo para que a las 08:30 lo dejan libre porque dicen que no lo pueden tener detenido” concluyó.