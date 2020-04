“Facu” García entrevistado por importante diario español

Facundo García en Chipre, un periodista español en la redacción del mismísimo diario AS al otro lado del teléfono y una entrevista que tiene como protagonista al volante olavarriense.

En julio de 2018 el Leganés español anunciaba la contratación de Facundo García y unos días antes del viaje el jugador surgido en Embajadores se despedía en conferencia de prensa en la Liga de Fútbol de Olavarría. A casi dos años de iniciar su experiencia europea y con dos temporadas en la Primera División de Chipre, Facundo García habló con el diario AS.

La nota completa con el importante medio español:

“Este pivote argentino (20 años) cedido por el Leganés al AEK Larnaca se ve con suficiente madurez para afrontar el reto de jugar en España. "Sueño con jugar contra Kroos o Busquets"

La voz de Facundo García ha engullido aquella versión tímida, casi un silbato con musicalidad argentina, con el que solía saludar en el primer verano que se convirtió en jugador del Leganés. Con el portabotas bajo el brazo, su siempre educado “Buenas tardes, ¿cómo le va?”, parecía más la respuesta de un chaval a un adulto que una cortés despedida antes de encerrarse en el hotel en el que pasó su primer verano español.

Aquello era 2018 y este mediocentro prometedor procedente de Olimpo de Bahía Blanca apenas tenía 18 años. Su mirada de niño ya entonces contrastaba con un arrollador temple de adulto. Madurez era el adjetivo que más arrancaba de sus sorprendidos compañeros. También de un cuerpo técnico que compartía con él nacionalidad, pero poco más. Pellegrino no lo conocía, pero acabó alabándolo. Tanto, que rompiendo las normas de su habitual rigidez personal, le confesó a aquel crío que quería quedarse con él, pero que no podía. “El pasaporte, chaval”, le debió decir por dos veces.

Ser extracomunitario le cerró las puertas del primer equipo, pero le abrió las fronteras de Europa. Cedido dos cursos en el AEK Nikosia, en Chipre ha hecho la mili futbolera de un viejo continente donde ha tenido bautizos pomposos, cómo jugar en Europa League en canchas como la del Bayer Leverkusen. Ahora, confinado en su piso de la Isla, con el granar de los pájaros que rodean su casa a media tarde, confiesa al otro lado de esta llamada de WhatsApp que ya es otro. Que ha madurado y que está loco por jugar en España, con un Leganés en el que espera quedarse esta vez. Y a ser posible, en Primera.

¿Cómo lleva el confinamiento? ¿Cómo es allí en Chipre?

Bien, la verdad que bastante bien. Acá sólo se puede salir una vez por día. Tienes que mandar un mensaje a la Administración y cuando te dan permiso, puedes salir. Sólo puedes salir para ciertas cosas. Te dan un listado con lo que puedes hacer y con un número. Mandas un mensaje con ese número, tu pasaporte, y si te para la Policía, mostrando el mensaje ya puedes circular tranquilo.

Vaya...

Es curioso, sí, pero la verdad es que a mí el confinamiento no me está afectando mucho. Durante el día, en mi vida normal, después de entrenar, por las tardes solía estar en casa o salía a tomar un café con un amigo, a charlar o hacer algo, pero dentro de lo que cabe no está mal… Me aburro bastante, pero estoy muy acostumbrado a estar en casa.

Y a estudiar, me cuentan.

¿Quién te dijo?

Alguien… comentan que ha mejorado mucho su inglés, por ejemplo.

Sí, sí… la verdad que sí. En 2018, cuando vine, no sabía nada de inglés. Y bueno, ya dentro de todo, no es que lo sepa de maravilla, pero me puedo manejar, puedo comunicarme, pedir lo que necesito… por suerte en eso mejoré. Lo estoy aprovechando.

¿Tiene pensado algún otro curso?

Ahora mismo no, pero si acabo en España quiero aprender a tocar la guitarra, otro idioma… El portugués, por ejemplo, me gusta. Pero ahora mismo no, sólo con el inglés.

Y todo esto viviendo solo, solísimo. Sin nadie más.

Es verdad, estoy solo. El año pasado vinieron dos amigos, mi hermana también. Se hizo más fácil.

Ahora iban a llegar sus padres, pero los frenó la pandemia…

Tal cual. Tenían pensado venir para estas fechas, pero todo se complicó. Una lástima.

Se le ve un tipo maduro pese a sus 20 años.

Puede ser… puede ser… Acá aprendí mucho. En el club no hay muchos chicos de mi edad, literalmente sólo dos o tres y son de Chipre. La relación que tengo es, la mayoría, con gente más grande que yo. Yo trato de aprender y de escuchar a los mayores para seguir creciendo.

¿Le dan trato de estrella en Chipre?

No, que va. Para nada. En la Liga de Chipre hay mucha gente que ha jugado en España, en Primera o Segunda. Están acostumbrados a que vengan muchos jugadores cedidos. Ahora está aquí José Naranjo, que estuvo en el Leganés también. Pero a todos nos tratan igual.

Dicen Pellegrino lo alabó en su primera pretemporada precisamente por eso, por su madurez.

Sí, es verdad. Me lo dijo él. También los del club me dijeron que para la edad que tengo, tengo bastante claro lo que quiero y dónde quiero llegar.

De no haber sido por las plazas de extracomunitario, usted se habría quedado.

Sí, también me dijo eso Mauricio la primera temporada. Me lo comentó justo antes de salir para acá. Si no fuera por el pasaporte argentino, me habría quedado en el Leganés…

El segundo año, ¿fue igual?

Sí, sí. También salí por falta de plazas de comunitario.

¿Qué sintió? ¿Decepción?

No decepción, no… pero las ganas siempre las tuve. Las tengo aún. Me puse un poco triste. Te quedas muy cerca de quedarte… pero no puedes por el pasaporte. Estuve un poco triste, sí. Pero siempre pienso que las cosas pasan por algo.

Yo creo que he madurado y aprendido muchísimo. Me estoy acostumbrando al fútbol europeo, que es distinto, muy distinto al argentino. Jugué, además, un año en una posición que no es la mía. Jugué de central. He aprendido mucho y he tratado de mejorar mucho.

El objetivo será quedarse en Butarque el curso que viene.

Sí, tengo muchísimas ganas de jugar allá. Pero hay que ser pacientes. Hacerlo cuando toque en el mejor momento.

¿Ya ha hablado con el club del tema?

Mi agente ha hablado con los dirigentes, pero por ahora todo sigue como el año pasado. Hacer pretemporada y ver cómo surge todo.

Pretemporada que se prevé corta… eso no le vendrá muy bien.

Sí, estoy de acuerdo. Acá, por ejemplo, en Chipre, no se sabe si se va a jugar, cuándo va a terminar. En el Leganés están igual. No se sabe nada de nada. Estamos todos esperando.

Si el Leganés desciende, ¿se ve con más opciones de quedarse?

Yo quiero jugar en Primera, la verdad. Pero dado el caso, si tocase jugar en Segunda, lo haré con las mismas ganas y el mismo compromiso que si estuviera en Primera.

¿Por qué no se quedó nunca cedido en un equipo español?

La verdad, casi en los dos años que hice pretemporada tuve ofertas de Segunda y Segunda B, pero con el transcurso de la pretemporada, me tocó marchar bastante tarde, en los últimos días del mercado. Y eso te cierra puertas. Los clubes tienen que llevarse jugadores y completar plantilla.

¿Se ve con nivel de Primera española?

Espero que sí, espero que sí. En la pretemporada me sentí bien. Me falta mucho para mejorar, obviamente, pero me veo capaz de sobrellevar los partidos y jugarlos a mi manera.

En Chipre, ¿qué tal es el nivel?

La verdad es que es bastante dura. Son doce equipos. Seis siempre pelean Copa y para entrar en Europa y seis que son los que juegan para el descenso. Los de arriba son duros: Apoel, Omonia… la mayoría de veces juegan Europa League o Champions, en el caso del Apoel. El juego es parecido al español. Acá jugaron muchos españoles. Se amoldaron al juego de España. Se juega bastante bien.

¿Algún jugador le ha sorprendido?

La temporada pasada estuvo Jorge Larena, que tenía 39 años. Fue su última temporada. La verdad, me volvió loco cómo jugaba. Un 5 con una clase increíble, una pegada hermosa. Me llamó mucho la atención pese a la edad que tenía.

También ha jugado Europa League. Eso no es broma…

La verdad que sí. Fue un orgullo enorme jugar una competición tan grande. Pudimos incluso ganar un partido. En lo personal, conocí el estadio del Leverkusen, que jugando en Argentina son de las cosas que son imposibles de cumplir. Fue algo hermoso.

En la vuelta en Chipre fue nombrado mejor jugador del AEK contra los alemanes.

¡Fue muy lindo! Ese partido lo vieron en Argentina, porque lo pasaron allá en la tele. Me mandaron muchos mensajes. Muchos me felicitaron.

Siendo pivote, ¿es difícil llamar la atención?

La verdad que sí, es complicado. El que sale a la luz es el delantero o el defensa que los evita. Pero yo siempre pensé que la posición más linda es la del mediocentro. Lo tienes todo a tu alrededor… y por eso es la más difícil también.

Mire el ejemplo de Óscar. Tiene 21 años, pero ya es la referencia. Quizá le sirva a usted para inspirarse.

Sí, obvio que me sirve. Con él tengo muy buena onda. Tal cual como lo contaste sucedió. Tiene un año más que yo, pero resaltó ya la temporada pasada y en ésta anda igual. A mí me impulsa para pensar que, siendo chico, puedes hacer las cosas igual de bien.

¿Lo ve en el primer equipo del Real Madrid?

Yo creo que sí. Está decidido con lo que hace. Supongo que sí, que es cuestión de tiempo, de que le den rodaje en el Real Madrid, para que pueda mostrar lo que pueda hacer.

¿Con quién más tiene contacto?

A veces hablo con Jonathan Silva, también con Szymanowski mando mensajes. Me preguntan como me va.

¿Alguna amistad?

Pues con Josua Mejías, que ahora está en el Atlético de Madrid. Como estuvimos compartiendo hotel, nos juntábamos bastante. Pero también con Silva tengo buen rollo. Me invitó varias veces a su casa. Fue con los dos que mejor me llevé el tiempo que estuve ahí.

En esas dos pretemporadas, ¿con quién ha aprendido más?

Rubén Pérez me gusta mucho, la verdad. Y en la última pretemporada me impresionó José Recio. Una calidad increíble. No estaba cuando yo llegué el primer año y me llamó mucho la atención. Son para copiar.

Y conociéndoles, le freirían a consejos.

(Risas) Sí, sí… siempre tratan de ayudarte, de hacerte ver cosas que, siendo chico, no te das cuenta. Te llevan por el buen camino.

Sin Pellegrino, ¿será más difícil quedarse en el Leganés?

Es cuestión de tiempo y de ver qué pasará en pretemporada. Yo espero poder demostrar lo que puedo dar. Lo que puedo aportar para el equipo. Al técnico que esté no lo conoceré y él a mí tampoco. Pero eso pasó ya cuando aterricé allá la primera vez. Pellegrino no sabía quién era yo. Y no salió mal.

Mauricio está en Vélez… ¿puede ser una puerta abierta para su retorno a Argentina?

No cierro la vía de Argentina, pero por ahora me gustaría jugar acá en Europa. Seguir sumando acá. Nunca le cerraría la puerta a mí país y menos a un club con conocidos, como es Vélez con Pellegrino.

¿De salir de nuevo de Butarque? ¿España o el extranjero?

A ver, hay que ver qué ofertas se plantearían. Siempre tratamos de ver la mejor opción. Lo que mejor me venga para mi futuro.

No le veo con prisas…

Tal cual. Yo soy muy paciente. Más allá de que a mí las cosas me salieron en poco tiempo, y todo muy rápido, pero siempre trato de estar tranquilo y de ver las cosas claras. De ver qué es mejor para mi carrera, para mi futuro.

Le ayuda ser polivalente. En el Lega le faltó jugar de arquero.

(Risas) Jugué de lateral, de carrilero, de central, de cinco… Obvio que me da igual jugar de lo que sea con tal de jugar. Siempre trato de dar lo mejor me pongan donde me pongan.

Y de quedarse, ¿contra qué equipo y contra qué jugador le gustaría competir?

Bueno, me encantaría contra el Real Madrid y Barcelona. ¿De jugadores? Me gustan mucho Casemiro, Kroos y Busquets. Me encantaría jugar contra ellos. Obvio que sería mucho más difícil, pero sería una ilusión”.

Fuente: prensa