Olavarriense en EEUU: Trabaja en Google y realiza su aporte en épocas de pandemia

Vivir en Estados Unidos puede ser el sueño de muchos; trabajar en Google para alguien que se perfeccionó en la materia, aún más. Ese es el caso de Pablo Barrios, ingeniero olavarriense que vive hace más de 10 años en Brooklyn, uno de los barrios más reconocidos de la ciudad de Nueva York.



Luego de concretar sus estudios universitarios en Tandil, logró una beca para perfeccionarse en el país de Norteamérica y su capacidad le abrió las puertas de Google, algo así como la ventana al mundo. Su tarea está basada en los algoritmos de Google, es decir el mecanismo para brindar resultados en función de la ubicación del usuario, “si tu búsqueda es ´hospitales cerca de aquí´, tienen que ser realmente cercanos”, explica el olavarriense.

“Tuvimos que arrancar con proyectos de emergencia. La gente confía en Google en momentos de crisis, así que tenemos que dar los mejores resultados y reducir el nivel de estrés”, cuenta Pablo en la charla con Infoeme; es que además de conocer la experiencia de otro vecino en uno de los países más castigados por el Covid-19, su labor en un espacio de consulta mundial como es Google, resulta de gran interés.

“Llevo siete semanas trabajando desde casa, porque muchas empresas tomaron medidas antes que los propios gobiernos. Todo esto afectó bastante mi rutina. Tuve que armarme un lugar cómodo para trabajar, pero que no interfiera con mi vida fuera del trabajo. Es complicado cuando vivís en un espacio reducido. Todas las reuniones son virtuales y todos mis colegas están a un click de distancia, sin importar en qué parte del mundo estén. Esto impacta mucho en la carga de trabajo, ya que todos te pueden pedir algo en cualquier momento. En la oficina, no estar en el escritorio es señal que no estás disponible”, confiesa en un análisis casi sociológico de lo que significa el, tan fomentado por estos días, ´home oficce´.

“La empresa invierte mucho tiempo en atender las necesidades de los usuarios. Por una parte, se están desarrollando test de coronavirus. Por otra parte, trabajan en mejorar la experiencia del usuario en estos momentos tan atípicos, por ejemplo, proveer solamente sitios verificados cuando la gente busca información general acerca de Covid-19. Otros proyectos son destinados a ´aplanar la curva´, es decir, si hay alguien que está buscando cómo llegar a cierto lugar, podes recordarle que es mejor quedarse en casa o indicarle que ese lugar puede estar muy concurrido al momento de llegar. Otro ejemplo es cuando la gente busca atención médica, recordarles que lo mejor es llamar por teléfono previamente, en lugar de ir al hospital o clínica directamente”.

En tiempos de pandemia, la información pasa a ser primordial, y las Fake News (noticas falsas) una gran preocupación; al respecto el radicado en Estados Unidos cuenta que “en términos de Fake News, se sigue con los mismos procedimientos de siempre. Hoy Google está proveyendo a los usuarios con sitios verificados y curados por especialistas, sobre todo cuando buscan temas relacionados a coronavirus. Claramente la gente se encuentra buscando más y más información acerca del virus y también cosas para hacer en casa en cuarentena”.

Pablo vive con Allie; su compañera de vida, con quien contrajo matrimonio el año pasado; oportunidad en la que pudo visitar el país, y su ciudad natal, Olavarría, para celebrar con todos su familiares y amigos. Ambos vieron afectada su cotidianeidad, aunque pueden realizar ciertas actividades que no se prohibieron en Estados Unidos. “Aquí se suspendió el fútbol y cerró el gimnasio, así que salgo a correr al parque y otras veces hago algo de ejercicios en casa” dijo.

Consultado sobre cómo procedió el gobierno y el país en general con el virus realizó un repaso cronológico de cómo se fue dando todo. “Básicamente cada estado tuvo que tomar sus propias medidas, ya que a nivel federal no se estaba haciendo nada. En el caso del estado de Nueva York, el primer caso se confirmó los primeros días de marzo. El 10 se empezó a pedir que la gente trabaje desde la casa, si puede. Unos días más tardes se prohibieron eventos de más de 500 personas. El 15 de marzo se cerraron las escuelas y se prohibió que haya más de 50 personas en un mismo lugar. Después de eso, se empezó a pedir que la gente no trabaje desde las oficinas, y el 20 se pidió que solamente los trabajadores esenciales vayan a sus puestos de trabajo. A fin de mes, se pidió que eso se extienda hasta mediados de abril y luego se cambió hasta fines de mes. Todos los esfuerzos se pusieron en proveer de material de protección a los hospitales y a otros lugares que se estaban preparando para recibir pacientes sintomáticos. Desde principios de abril, te ponen multas de US$1000 si no mantenés distancia de 2 metros cuando estás, por ejemplo, en un parque. Los parques siguen abiertos y la gente respeta bastante las distancias cuando hace ejercicios. En general se quedan todos en casa y recién a partir del 15 de abril se requirió barbijo para circular y hacer compras”.

“La realidad que las medidas llegaron tarde. Se quiso evitar el impacto en la economía. Y ahora están tratando de volver de a poco a la normalidad, por las mismas razones. Pero están dando marcha atrás con esa locura que fue al principio. Son 30 mil muertes en un país con más de 300 millones de habitantes, pero se podrían haber prevenido muchísimas si hubieran tomado decisiones más rápido”.



Con toda su familia en Argentina, sigue muy de cerca todo lo que ocurre en su país, principalmente en su Olavarría natal. “Me enorgullece que en Argentina hayan tomado esto con la seriedad que se necesita. Desde el primer momento mi familia respetó la cuarentena y eso es de admirar. Teníamos todo preparado para festejarle los 80 años a mi abuela, pero nos pusimos de acuerdo que lo mejor era priorizar la salud. Festejaremos en otro momento. Mi otra abuela está en el geriátrico y mi abuelo, que la visitaba todos los días, no puede ir a verla. Mi abuelo se lo está tomando bien y sabe que es por el bien de los dos”.