“La compra futura te permite ayudar a tu comercio amigo”

Desde hace ya un tiempo que el comercio local -algo que se replica en todos los puntos del país- viene solicitando medidas o alternativas para seguir funcionando y de esa manera afrontar la severa crisis que ocasionó el coronavirus. Se trata principalmente de aquellos rubros que no pudieron volver a la actividad debido a las restricciones del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto desde el Gobierno Nacional. En ese marco el municipio dio a conocer en las últimas horas una interesante iniciativa para intentar aliviar ese sector del mercado local.

Se trata de la plataforma Olavarría Digital, una página de internet que permitirá comunicar comerciantes y clientes y de esa manera mantener en actividad a distintas firmas o particulares. Ser parte es muy fácil, se lo puede hacer ingresando al Registro de Comercios, o directamente a www.olavarriadigital.com.ar. Para conocer más detalles acerca del funcionamiento de esta herramienta Infoeme dialogó con el secretario de Desarrollo Económico, Julio Valetutto, quien subrayó que la iniciativa surgió de la necesidad de “buscar herramientas para sostener algunas economías. Va a haber mucha gente muy perjudicada, que no va a poder pagar sueldos, no va a poder cobrar sueldos y no va a poder comprar comida, es muy sencillo”, señaló. “En este momento de emergencia sanitaria, en plena cuarentena, hay dos momentos. El actual, que es la cuarentena plena, y luego la cuarentena administrada, que es como vamos ir saliendo de toda esta cuestión. En todo este trayecto la economía va a sufrir mucho, hay muchos rubros muy perjudicados”

“En las cuestiones digitales hay tres caminos. Las herramientas digitales para la salud, como hicimos con la aplicación Mi Estado. La digitalización de herramientas para la educación o para los trámites, y algunas herramientas digitales para lograr compras o movimiento económico”, continuó, como antesala a ahondar de qué se trata Olavarría Digital. “En este primer paso el portal que lanzamos tiene que ver con la compra futuro. A los rubros o negocios que no pueden por la cuarentena ofrecer su producto o su servicio, lo que sí pueden hacer es cargar sus datos en Olavarría Digital para poner un voucher de compra futura y los clientes, amigos, los que los conocen, o los que les interesa comprar ahora por algún beneficio económico o solidario, puedan comprar y consumirlo cuando salgamos de este problema”, explicó.

“Podemos sostener algunas economías, algunos negocios, o emprendedores que no pueden trabajar porque lo que hacen está vedado por el decreto presidencial. Con esto les ingresa un dinero para pagar un alquiler, una deuda, un servicio, lo que sea. Esa es esta primera etapa, el concepto de compra futura que une consumidores que no necesitan consumir ahora, tienen la plata y les interesa ayudar, con proveedores que no pueden ofrecer su producto o servicio por el tema de la cuarentena. Esa es la primera etapa que estamos lanzando ahora”, subrayó.

“La compra futura te permite ayudar a tu comercio amigo que no puede trabajar por la cuarentena y comprarle ahora para que te lo dé en el futuro. Lo ayudas a sostener algunos gastos de extrema urgencia”, insistió. A los comerciantes les aconsejó que ingresen a la página, donde podrán cargar toda la información. Subrayó que desde el municipio se dispuso la presencia de personal para brindar asistencia y responder cualquier inquietud. “La asistencia del municipio tiene que ver con poner a disposición la plataforma, ayudar al comerciante a hacerse de los mecanismos de pago, asistirlo para que esté en condiciones de recibir el dinero y hacerlo visible para que un consumidor sea fácil de encontrarlo”, completó.

Si bien aún es prematuro, anticipó que luego se vendrá una segunda etapa, que será a la par de la flexibilización del aislamiento y la posibilidad de seguir avanzando en materia de delivery sobre otros rubros. “Ahí va a tener más sentido el lanzamiento de la plataforma on line para poder ayudar a los que no tienen buen manejo de redes sociales o plataformas”, señaló.