“Olavarría tiene un volumen de conflictividad muy importante”

Aislamiento, planteles reducidos, titular en uno y subrogante del otro, que por ahora es el único activo. Sin dudas la situación lejos está de ser la ideal, seguramente también diste y mucho de aquella que imaginó cuando desde gobernación se emitió la resolución que lo oficializaba en el cargo. Sin embargo, sabe también de la responsabilidad que todo ello implica y por eso envía a la comunidad el mensaje que “se está trabajando, en ese sentido que la ciudadanía se quede tranquila, nos hacemos eco de las necesidades del vecino y todos los días tratamos de hacer un poquito más para dar una mejor respuesta a esa necesidad”.

Se trata del doctor Sergio Arrondo, quien hace escasos días juró como nuevo Juez de Familia de la ciudad, una designación que trae consigo algunas particularidades que valen su mención. En 2018 la gobernadora María Eugenia Vidal avaló su designación como titular del Juzgado N° 2, un cuerpo que al día de hoy no se pudo poner en marcha debido a la falta de un espacio físico donde funcionar, algo que se postergó primero por la inconclusa obra del polo judicial y ahora, ya con una propiedad alquilada, por la pandemia. Es por ello que actualmente está como subrogante del Juzgado N° 1, que hasta su arribo era encabezado por el doctor Daniel Morbiducci, quien ahora pasó a cumplir funciones como Juez de Paz en Las Flores.

“Soy de acá de Olavarría, me recibí de abogado en el año 2002”, inició su presentación a medida que relataba que desde ese entonces y hasta el 2009 compartió tareas junto a su padre, hoy jubilado, en un estudio jurídico familiar. El acercamiento a lo que tiene que ver con el fuero familiar se dio de manera paralela a esa labor, fue en el 2006 cuando estuvo a cargo del Consultorio Jurídico Gratuito del Colegio de Abogados de Azul, delegación Olavarría. Su recorrido profesional también cuenta con la particularidad que hace algo más de una década llegaba al mismo lugar que hoy lo tiene como máximo responsable. “En el año 2009 empecé a trabajar en el Juzgado de Familia 1, que actualmente estoy subrogando, lo hacía como empleado. Estuve en el Juzgado hasta el año 2012, ese año me fui a trabajar a Bolívar, al Juzgado de Paz, fui secretario hasta el 2014, que me fui como secretario del Juzgado Civil y Comercial 2 de Azul”, concluyó al enumerar los sitios donde se desempeñó antes de jurar como juez.

El Juzgado de Familia N°2 tendrá su sede en una propiedad ubicada sobre Moreno al 3100, pero la pandemia frenó las obras de reacondicionamiento del lugar

“Conozco la situación porque veníamos haciendo una transición con el doctor Morbiducci”, reveló cuando se le consultó acerca de la realidad del Juzgado. No obstante, no quiso con ello aventurarse en una suerte de diagnóstico o análisis muy acabado del mismo debido a que “solo poder pude estar 48 horas en el lugar de trabajo y a razón de dos compañeros por día”. Sin embargo, el vínculo con los empleados del lugar, tanto en estos días como en la parte previa a su asunción le permitió ver que “la camiseta del juzgado la tienen no puesta, tatuada”. “Le han puesto y le siguen poniendo el hombro”, enfatizó.

La situación de Olavarría

Con las reservas del caso obvias, tanto por lo referido previamente como la privacidad que las causas ameritan, compartió una serie de datos muy relevantes. “Hay un volumen de trabajo importantísimo, por eso también la creación de mi Juzgado, se reciben unas 3500 a 4 mil causas por año, más todo lo que tenés en trámite. Es un número muy importante”, narró. Para tomar dimensión de esas cifras tomó como parámetro lo que sucede en Tandil, un distrito que también forma parta del Departamento Judicial de Azul. “Este juzgado tiene más causas que los dos de Tandil sumados”, detalló.

“Me he encontrado con un escenario mucho mejor de lo que yo pensaba, me encontré con que las urgencias, hablando específicamente vinculadas con la pandemia, ha sido gestionado de manera muy eficiente”, añadió. “El mensaje que brindamos a la comunidad es que se está trabajando, obviamente con algunas limitaciones producto de la situación que estamos viviendo, pero se está trabajando. No están las dependencias judiciales cerradas, están simplemente trabajando con otra modalidad, una modalidad más vinculada a la producción que al cumplimiento de un horario de trabajo. Quizás se han enlentecido los tiempos de respuesta pero se está haciendo todo lo que se tiene que hacer para seguir dando una respuesta dentro del marco que nos toca vivir”, completó.

Veremos cómo podemos mejorar el servicio, modernizarlo un poco más

Ya sobre los hechos particulares brindo otros datos igual de relevantes. “Lo que es violencia familiar no ha habido un incremento de casos, más bien todo lo contrario, ha bajado el ingreso de denuncias por violencia de familiar. Lo que sí hay es un recrudecimiento de todo lo que es la cuestión económica, incumplimiento en el pago de cuotas alimentarias, eso se ha agudizado. Lógicamente, la realidad familiar no es ajena a la realidad económica del mundo, ni siquiera del país, de mundo”.

“Olavarría tiene un volumen de conflictividad muy alto e importante”, añadió a medida que reconocía la dificultad para encontrar el por qué a esa situación. “lo más llamativo es el crecimiento exponencial que va teniendo año a año, eso es llamativo”, señaló. Por último, expresó que ya sea de manera presencial o vía tecnológica comenzó a tomar contacto con distintos actores locales vinculados de una u otra forma en su tarea. Con la asesora de incapaces fue uno de esos primeros encuentros, en los que personal policial, municipal y del Ministerio Público Fiscal aparecen el horizonte cercano.