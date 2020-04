En Azul cobrarán multas de hasta $100 mil por incumplir la cuarentena

Así lo anunció el intendente Hernán Bertellys tras una reunión de trabajo con su gabinete. Dijo que las sanciones también se aplicarán “a quienes no utilicen el tapabocas”.

El Municipio de Azul anunció que aplicará fuertes multas a aquellos ciudadanos que no respeten el aislamiento social o no utilicen tapabocas para circular.

Así lo anunció el intendente Hernán Bertellys tras una reunión de trabajo con su jefe de Gabinete y Gobierno Alejandro Vieyra; el secretario de Salud Carlos Bravo; la secretaria de Producción, Empleo y Desarrollo Sostenible Alejandra Pais y la subsecretaria de Gobierno Fernanda Ibarra.

El Intendente anunció que se aplicarán fuertes multas a quienes no cumplan con las medidas preventivas: “toda persona que no respete el aislamiento y no pueda justificar su circulación por la vía pública, además de la denuncia penal que se le curse, se le cobrarán multas que irán desde los diez mil pesos la primera vez hasta los cien mil pesos por reincidencia”.

Agregó que “lo mismo ocurrirá con quienes no utilicen el tapabocas. En dicho caso, se aplicará idéntica escala de multa”.

En este contexto, el jefe comunal subrayó que pedirá la intervención de Gendarmería Nacional en los patrullajes, para apoyar a las fuerzas policiales de la Provincia.

Aislamiento, circulación y accesos

Al respecto, el jefe comunal detalló que “avalados por el nuevo protocolo provincial del Ministerio de Salud”, los ciudadanos que provengan de zonas con transmisión comunitaria del virus deberán hacer cuarentena obligatoria durante catorce días y en el caso de no poder aislarse en forma individual, todo el grupo familiar tendrá que hacerla.Esto incluye a los trabajadores en estas condiciones que realicen sus tareas en el Parque Eólico y en los frigoríficos”-especificó.

Asimismo, señaló que “los transportistas que abastecen a nuestro Partido que provengan de las ciudades con transmisión comunitaria del virus tendrán que hacer sus descargas en la Ruta 3, en las tres localidades del Partido”.

En tanto, se cerrará por completo el ingreso a la ciudad por Ruta 51 y se permitirá únicamente el tránsito de los vecinos de la zona que tengan autorización para circular.

Además, cada vehículo que ingrese al Partido será desinfectado en su carrocería.

Fuente: Comunicación Municipalidad Azul