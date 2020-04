Se quejó Caruso Lombardi, replicaron DT locales y se lanzó una propuesta gratuita

Este viernes se dio a conocer que la Agrupación Federal de Directores Técnicos lanzó una aplicación donde entre varias funciones brinda la posibilidad de realizar consultas médicas de forma gratuita.

Recientemente, Ricardo Caruso Lombardi dijo que “la mayoría de los técnicos en el país no tiene un mango ni obra social. Es necesario que al menos se piense en un bono de 10.000 pesos” y además pidió la intervención de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino y en medio de la Emergencia Sanitaria, desde la AFDT lanzaron una propuesta a través de una aplicación en el celular.

El mediático DT había venido a Olavarría buscando abales para presentarse a elecciones y modificar el rumbo del gremio que los representa y ante la imposibilidad de trabajar sostuvo: “que varios trabajadores están desesperados porque no pueden vivir y están en negro”.

“Si bien estamos de acuerdo que hacer la cuarentena es lo mejor... los que trabajamos en fútbol (técnicos, preparadores físicos, profe de escuelita, etc) sabemos que los clubes están en un momento crítico, malo, de futuro incierto. Entonces yo me pregunto QUIEN NOS DEFIENDE A NOSOTROS??? ... conozco gente en todo los clubes q este es su único ingreso... El único que vi alzando la vos por nosotros fue Caruso Lombardi... no somos prioridad eso es cierto pero somos personas que también necesitamos vivir” es el mensaje que aparece replicado en varios Facebook de entrenadores locales que se vieron afectados por el coronavirus.

Sin llegar a ser solución ni mucho menos, la Agrupación Federal de Directores Técnicos lanzó una aplicación que se descarga en el celular y entre las funciones disponibles da la posibilidad de consultar a médicos de forma gratuita. La aplicación está disponible para todos aquellos Directores Técnicos recibidos en cualquier parte del país y llega como una propuesta ante la inacción de la entidad que los agrupa e igualmente cobra sus aportes.

El momento actual es incierto y si bien se desconoce qué medidas tomarán las entidades deportivas en cuanto a los sueldos del staff docente -que también son importantes para la vida diaria-, la posibilidad de consultar profesionales aun sin poseer obra social y de manera gratuita llega como un alivio para los DT, entre los que se encuentran un importante número de olavarrienses.