Las claves para cuidarse y cuidarnos del coronavirus

La pandemia del coronavirus tiene en vilo a todo el mundo. El número de casos crece día a día, a la par de la preocupación. Por ello, antes que el temor, es mejor la prevención y por ello hay una serie de puntos o clave que no se pueden pasar por alto.

El Ministerio de Salud de la Nación emitió una serie de recomendaciones a tener en cuenta. La primera y más importante para evitar que el virus se siga propagando es respetar el aislamiento obligatorio, algo que no solo permitirá cuidar la salud de uno, sino de toda la comunidad, sino que también evitar problemas con la justicia.

Otra de las claves está directamente vinculada y tiene que ver con el distanciamiento social, dicho más fácil, mantener un metro de distancia entre personas. En ello se enumera evitar las multitudes y reuniones masivas, a la par de reuniones en espacios cerrados.

Se recomienda además lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol en ge, además que al momento de toser o estornudar hacerlo sobre el pliegue del codo o utilizar pañuelos descartables. Asimismo, se pide también no llevarse las manos a la cara y ventilar bien los ambientes de la casa y del lugar de trabajo, sumado a desinfectar bien los objetos que se usan con frecuencia. No menos importante es el hecho de no automedicarse si es que se registra algún tipo de síntoma compatible.

Si esto sucede, por más leve que sea, se pide que se consulte de inmediato al sistema de salud. A nivel local la línea de comunicación es el 107, el 148 a nivel provincia o el 0800-222-1002 a nivel nacional.

Por último, se detalla que no se recomienda el uso de barbijos de manera rutinaria. Tal es así que se añadió que ese elemento de protección ofrece una falsa sensación de seguridad; cubre la nariz y la boca pero no cubre los ojos. Por otra parte, la manipulación de un barbijo conlleva un contacto de las manos con la cara, práctica que se desaconseja para la prevención de enfermedades respiratorias. El uso de barbijos en personas que no lo tienen recomendado impacta en la provisión de stock para quienes sí lo necesitan.