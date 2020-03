“No tengo coronavirus”: la frase de un viejo conocido en canchas locales

El pasado 11 de marzo será una fecha que difícilmente olviden Facundo Tello Figueroa y sus tres compañeros designados para arbitrar Flamengo vs Barcelona por la segunda fecha de la Copa Libertadores, en uno de los últimos partidos antes del parate del fútbol. Una vez finalizado el partido, Jorge Jesús dio positivo para coronavirus y los jueces argentinos debieron someterse a las pruebas para descartar tener el virus.

Facundo Tello Figueroa sigue recluido en su casa de Bahía Blanca cumpliendo con la cuarentena y donde recibió a profesionales de un laboratorio privado que le realizó las pruebas correspondientes para descartar el virus, había viajado a Brasil para dirigir un partido de Copa Libertadores, pero el triunfo 3 a 0 de Flamengo sobre Barcelona quedó relegado a segundo plano tras conocerse que el DT brasilero había dado positivo para coronavirus.

“No tengo coronavirus. Estoy sano, un alivio muy grande para mí y toda mi familia”, le confió el árbitro que inició su carrera en los viejos torneos del interior y pasó en incontables oportunidades por la ciudad al diario La Nueva.

Tello pitó el encuentro por la segunda fecha de la Copa Libertadores, sin saber que el técnico del conjunto carioca, el portugués Jorge Jesús, dio positivo en un control que le realizaron en el club y que posteriormente en una contraprueba había sido descartada la enfermedad y sobre ello también opinó uno de los árbitros internacionales: “Ni yo ni mis asistentes sabíamos que el entrenador local y el vicepresidente, a quien ni siquiera vi, tenían el virus. Nos enteramos de todo cuando volvimos a la Argentina, por eso nos aconsejaron no dirigir y quedarnos aislados”.

Foto: Facebook

El bahiense que además de dirigir varias veces en el Buglione Martinese en las épicas campañas “chairas”, pasó por la ciudad a realizar una capacitación a cargo de Hugo Cordero y Darío García sostuvo: “Siempre me tomé la temperatura, pero jamás tuve fiebre ni me sentí mal. Eso me hacía pensar en positivo”.

“Como no sabía que tenía coronavirus lo saludé como saludo a todos, dándole la mano” dijo Tello

Además del viejo conocido para el fútbol de la región, se encuentran en cuarentena y con prevención especial los asistentes Pablo González y Julio Fernández y el cuarto Nicolás Lamolina.

Entrevista: La Nueva