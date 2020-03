Coronavirus: Las historias y el silencioso trabajo del personal de salud local

El personal de salud del Hospital Municipal “Héctor Cura” escribe por estas horas una página en la historia de la ciudad. Una página que se suma a una tarea que realizan -muchas veces en el anonimato- en otras partes del mundo, médicos, enfermeras y enfermeros, administrativos, personal de limpieza, entre tantos otros.

Son momentos decisivos, de reorganización y espera. Infoeme habló con parte del equipo del servicio de Guardia del centro de salud: la jefa de Guardia Eliana Marino, el Jefe del área de Emergencia Nicolás Pereyra Díaz y la enfermera Luján Varela.

Lo primero que advertimos es el ascetismo reinante en el ambiente. Y el silencio. Han pasado ya las primeras horas de la mañana donde se produce una mayor circulación de pacientes. Promediando la tarde, los entrevistados tomaron un descanso y hablaron con este medio.

La jornada empezó para todos muy temprano. Ya llevan más de 8 horas de atención y trabajan con turnos rotativos durante las 24 horas. Eliana Marino tiene 33 años y es la Jefa de Guardia, lo primero que hace es reiterar las medidas de prevención y el uso correcto del 107. “Se está dando un mal uso del 107 y queremos mejorar eso. Un caso sospechoso de coronavirus es fiebre, más tos o dificultad respiratoria o dolor de garganta, más el paciente haber viajado. Si viajó pero no tiene síntomas o tiene uno solo, se lo aísla 14 días desde el momento que pisó el país. Ahí toma intervención epidemiología, no nosotros. El 107 no puede estar para hacer los papeles de todos los que viajaron a distintos lugares”, señaló Marino.

A Eliana no le tocó vivir la época del desarrollo de la Gripe A, estaba estudiando en ese momento. A nivel profesional contó que las sensaciones son muchas: “uno sabe hacia dónde va y qué es lo que quiere. En el medio hay muchas situaciones que vamos viendo cómo mejorar y además la carga que tenemos. No nos hacemos cargo solamente de nosotros sino de todo lo que tenemos alrededor”.

No es un capricho, quedate en tu casa

El pedido de no salir de las casas a menos que sea estrictamente necesario o inevitable, estuvo presente durante toda la charla. “Es importantísimo que eviten salir. Hoy no tenemos casos y la idea es que no haya casos. Sin embargo, si llegarán a existir tenemos que frenarlo lo antes posible”.

No es un capricho, tiene un fundamento. El contagio es persona a persona, tenemos que evitar ese contacto, rogó Eliana Marino.

Nicolás Pereyra Díaz tiene 44 años y está a cargo del área de Emergencia del Hospital Municipal. Describió este momento como una “tensa calma”: “Sabemos lo que se espera y las medidas del gobierno nacional, provincial y municipal están buscando aplanar la curva epidémica. Ojalá que se logre, sino nos dirigimos a situaciones similares como las que se están viviendo en Europa”.

El profesional contó que siguen de cerca lo que pasa en otros países para estar preparados para lo que puede llegar a pasar en lo local. “Nos estamos preparando para el peor escenario, eso hace un emergentólogo. Pero tenemos el optimismo de no tener que llegar a eso”, señaló.

Insistió también en la importancia de respetar el pedido de no salir de las casas. “Una buena parte de la sociedad en general no toma conciencia de la importancia de cumplir con las normas que se nos piden. Hay que salir solo para lo extremadamente necesario como comprar alimentos o ir al a farmacia. Y si hay una salida de la casa, debería ser de un solo miembro de la familia. Eso es lo único que ha demostrado detener la curva epidémica y puede salvar a un familiar nuestro”.

Los más comprometidos acá son las personas que tienen factores de riesgo y los ancianos. Tenemos muchos en Olavarría y no vamos a poder darles atención a todos en la medida en que vengan todos juntos, afirmó Pereyra Díaz.

Los profesionales hablaron de los recursos con los que cuenta el Hospital para hacer frente a la pandemia. Indicaron que “como en todo el mundo los recursos son finitos, no son interminables. Tenemos recursos, esos recursos se ampliaron y se volvieron a ampliar. Seguramente en los próximos días va a haber novedades respecto a cómo el Hospital se va a modificar para contener a toda la población que va a consultar, preparados para la emergencia”.

Luján Varela tiene 43 años y es enfermera hace 14. “Es mi pasión”, aseguró y contó que interrumpió sus vacaciones para volver a su puesto de trabajo. Escucharla es identificar la voz de todo el personal de salud. “Estamos esperando. Estamos preparados para lo peor. Muchos nos acusan de alarmistas pero realmente estamos viendo más allá”, contó.