Viven abajo del puente de la Colón y buscan dónde refugiarse durante el aislamiento

Son tres hombres que limpian vidrios en el semáforo ubicado en el cruce con Brown. Solicitan ayuda a la comunidad porque el pedido de quedarse en casa para ellos no cuenta. Necesitan un lugar para resguardarse.

El aislamiento social obligatorio para algunos se hace cuesta arriba y muy: cuando no tenés un techo donde refugiarte, cuando dormís en la calle, pensar en resguardo -lamentablemente- suena a fantasía. Olavarría no escapa de esto.

Daniel 'vive', junto a otros dos hombres, abajo del puente de Colón y Brown. Pasan sus días por esa zona desde hace ya dos meses y se "ganan el peso" limpiando los vidrios de los vehículos que se detienen en el semáforo de la intersección.

Tienen entre 20 y 28 años y hoy les gana la desesperación y el miedo. Las medidas decretadas por el presidente de la nación indican no salir de la casa pero ellos no tienen y ruegan ayuda a la comunidad. Buscan un lugar, un garaje o alguna habitación donde pasar estos días. "Hasta que todo se calme".

"Nosotros no podemos pagar un alquiler, por eso pedimos solidaridad. Prometemos que será hasta que esto pase y nos iremos agradecidos", contó Daniel en diálogo con Infoeme.

"La policía ya nos advirtió tres veces que tenemos que salir de la calle pero no entienden que acá es donde vivimos. No tenemos otro lugar a dónde ir" manifestó al tiempo que aclaró: "Llamamos a Servicio Social pero dicen que no pueden ayudarnos porque somos los tres mayores de edad".

Si vos estás leyendo esto y querés ayudarlos podés ubicarlos telefónicamente al 2284584947 o bien al perfil de Facebook: Dani Vivas.