Pueblo Nuevo conoce su rival para la Reclasificación

La Federación de Básquet de Buenos Aires dio a conocer la siguiente instancia del Torneo Provincial de Clubes que tendrá a Pueblo Nuevo como uno de los protagonistas.



Racing cedió el domingo en la última fecha de la Zona A del Torneo Provincial y con la derrota “chaira”, Colón de Chivilcoy accedió a la Reclasificación.



La próxima etapa del certamen comenzará el próximo viernes y uno de los protagonistas será Pueblo Nuevo. El “lobo” clasificó como quinto mejor equipo de la Zona B y deberá enfrentarse a Blanco y Negro -cuarto de la Zona A- en desventaja de localía por lo que la serie iniciará en el Juan Manolio.



Siete días después, se mudarán a Coronel Suárez y de existir igualdad en partidos ganados habrá tercer juego también en el gimnasio de Blanco y Negro que tiene en su plantel a los olavarrienses Gonzalo Alonso y Mauricio Pane.



Además la Reclasificación jugarán Regatas de San Nicolás vs Club Social de Alejandro Korn, Platense de La Plata vs Colón de Chivilcoy e Independiente de Zárate vs Belgrano de San Nicolás.



Por otro lado, en Semifinales esperan Independiente de Tandil, Sarmiento de Coronel Suárez, Sportivo Pilar y Atenas de La Plata. El equipo tandilense logró la mejor posición de la tabla general por lo que de salir victorioso en su serie, tiene derecho a organizar el Final Four.