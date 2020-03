“Queríamos pasar una ronda más por la chance que nos dio el Torneo, pero no se pudo”



Racing cedió ante Atenas y se despidió del Torneo Provincial de Clubes, luego de la chicharra final, el cálido aplauso de los hinchas y varios minutos en el vestuario, el DT hizo un breve análisis del certamen.



“La eliminación no dependió de este partido, pasó por situaciones particulares de partidos anteriores que no pudimos cerrar” comenzó diciendo el entrenador “chaira” para luego continuar diciendo: “Perdimos 6 partidos por 1 y si la pelota rival no entraba era otra la realidad”.



Matías Orlando siguió explicando y afirmó que “el balance es positivo en líneas generales, uno siempre es ambicioso y queríamos pasar una ronda más por las chances que nos dio el Torneo, pero no la pudimos aprovechar”.



“Hay muchos que jugaban por primera vez este tipo de torneos y tenemos que apostar a seguir que no sea un Torneo Provincial aislado, que continúe en el próximo año” pero “les plantee a los chicos que tienen revancha al corto plazo con el inicio de la Liga Junior donde tendrían que aprovechar la experiencia de haber estado en el primer equipo”.



Por último y destacando la dureza de la competencia regulada por la Federación de Básquet de Buenos Aires, Orlando sentenció que “estoy eternamente agradecido a los pibes y al Cuerpo Técnico que siempre estuvieron predispuestos”.